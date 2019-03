Krajan: Ždrijeb je nezgodan, ali nisu sretni ni Španjolci ni Rusi

Hrvatska je u novom formatu Davis Cupa ždrijebana u skupinu s domaćinom Španjolskom i Rusijom, a plasman dalje ostvarit će pobjednik skupine i dva drugoplasirana sastava s najboljim učinkom iz šest grupa.

- Organizatori su predvidjeli posebni 'hrvatski link' za prodaju ulaznica, a on će biti u funkciji od 27. ožujka. Hrvatski navijači imat će na raspolaganju deset posto od mjesta od ukupnog kapaciteta dvorana, a u meču sa Španjolcima to će biti Središnji teren čiji je kapacitet oko 12.500 mjesta. Termini mečeva još nisu poznati, ali poznate su cijene ulaznica koje će biti u rasponu od 25 do 350 eura za prvi krug natjecanja. Igra se na tvrdoj podlozi, istoj na kojoj se igra i Masters u Londonu - kazao je izvršni direktor HTS-a Marin Galić.

Željko Krajan, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije koja brani naslov pobjednika i postavljena je za drugoga nositelja, kazao je da igrači nisu bili presretni sa ždrijebom.

- Naravno da nisu bili sretni, nismo otvarali šampanjac, dobili smo domaćina Španjolsku i najjaču reprezentaciju iz treće jakosne skupine Rusiju. Borit ćemo se, probat ćemo biti prvi, imamo i mi našu snagu, a skupina je stvarno vrlo jaka. No, nisu ni Španjolci ni Rusi presretni s nama. Mene osobno ne bi začudilo da pobjednik bude reprezentacija koja je zauzela drugo mjesto u skupini u prvom krugu. Ima tu prostora i izgubiti neki meč i proći - kazao je Krajan o natjecanju koje će se održati od 18. do 25. studenoga u Madridu.

- Natjecanje je tako da smo godinu dana aktualni prvaci, u novom sustavu ne možeš ispasti u prvom kolu. Možemo se nadat da ćemo u studenome imati sve igrače na okupu, svu petoricu zdrave i motivirane, a krug bi se mogao i proširit s neki igračima koji već sada zavrjeđuju poziv.

Krajan nije zabrinut ni što trenutačna forma dvojice najboljih igrača Marina Čilića i Borne Ćorića nije zavidna.

- Ma, daleko je studeni, ali činjenica je da ni Marin ni Borna nisu u nekoj formi. Marin je imao tešku prošlu sezonu, znamo svi koliko je želio osvojiti Davis Cup i to ga je vjerojatno ispraznilo, pogotovu emotivno. Bornu čeka teška sezona jer mora potvrditi sve one izvrsne rezultate od lani i to će biti i psihički teško za njega. No, vjerujem da u studenome neće nedostajati motiva ni forme kod obojice, samo da ih ozljede zaobiđu. Tvrda podloga u Madridu čak odgovara obojici. Malo je čudno jer smo lani sva tri domaća meča u Davis cupu igrali na zemljanoj podlozi, ali iz razloga što ta podloga nije odgovarala našim suparnicima, sumnjam da bi zemlja bila prvi izbor i kod Marina i kod Borne - nastavio je Krajan, koji je potom upitan zbog čega se na ATP Touru ne oformi jedan potpuno hrvatski par s obzirom i da Nikola Mektić, Mate Pavić, Ivan Dodig i Franko Škugor igraju s inozemnim partnerima.

- Naravno da bi bilo puno lakše s jednim hrvatskim parom, ali ne možemo igračima s kim će igrati. Sezona je već počela, a svakom od naših igrača je prvi cilj renking, skupljanje bodova i što bolji plasman. I dosad nismo imali čisto naš par na Touru, a imali smo odlične rezultate u Davis Cupu - zaključio je Krajan.

Davis Cup će se po prvi put igrati u novom formatu u kojemu će 18 reprezentacija na istom mjestu u razmaku od tjedan dana odlučivati o pobjedniku, a pojedinačni susreti igrat će se na dva dobivena seta.

Nastup u četvrtfinalu izborit će šest pobjednika skupina i dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije.