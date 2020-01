Kralj driblera Mateo Kovačić: Chelsea treba kralja golgetera!

Stamford Bridge nekad je bio poznat kao jedan od najuzavrelijih terena Premiershipa. Navijači i dalje stvaraju jednako vruću atmosferu, ali nova i mlađa momčad Chelseaja pod vodstvom mladog trenera Franka Lamparda (41) lakše igra kad joj na leđima nije očekivanje punog domaćeg stadiona. A ima i još jedan, jasno dijagnosticirani problem o kojem za klupsku web stranicu govori i hrvatski majstor, Mateo Kovačić (25).

Lampard je prije tri dana nakon jedva izborene pobjede kod Hulla (2-1) u FA Kupu rekao kako je "već sam sebi dosadan sa ponavljanjem jedne te iste stvari i pričanjem o slaboj realizaciji", a posve istu pjesmu pjeva i Kovačić:

- Teška utakmica, znali smo da će biti, ali nije moralo biti tako. A razlog je jednostavan i dobro poznat. Na poluvrijeme smo otišli sa 0-0, a trebali smo voditi najmanje 2-0. I to je najveći Chelseajev problem - priča Mateo dok Lampard i klub traže iskusnog strijelca.

Ne znamo samo zašto šansu ne daju vlastitom rutineru Olivieru Giroudu (33) koji je dovoljno dobar Francuskoj, a Francuska je - svjetski prvak. No Chelsea se trudi dovršiti pregovore o Giroudovoj prodaji Conteu u Inter, a za to vrijeme Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulišić ne trpaju koliko bi trebali.

I nije ni čudo jer to su igrači od 21-22 godine. Koji skupljaju iskustvo. Preko leđa Chelseajevih rezultata.

- Vjerujte, na treninzima strahovito naporno radimo na realizaciji i vjerujem da će nam se vratiti, ali nije alibi nego činjenica da smo mlada i nova momčad, sa novim trenerom i imamo velike margine za poboljšanje. Zasad se to ne vidi u realizaciji, ali doći će i to.

Kovačićevo i nije da rješava taj problem. Čovjek je ponajbolji dribler liga "petice"!

🧐 | ANALYSIS



Our search for on-the-pitch efficiency led us to the guys who are most successful when it comes to footballing wizardry! 🧙‍♂️



Out of 139 players that have attempted min. 50 dribbles across the top 5 leagues, Mateo Kovačić tops the list - he completed 54/64 dribbles! pic.twitter.com/34T8CJzRmO