Kralj LeBron: U tijelo godišnje ulaže milijun eura, a otvorio je školu za siromašnu djecu...

LeBron James (38) oborio je novi rekord. Ovaj će mu možda biti i najdraži. Naime, u srijedu ujutro James je zabio 38 koševa Oklahomi City Thunder i time prestigao Kareema Abdula-Jabbara (75) na prvom mjestu vječne ljestvice najboljih NBA strijelaca.

Čak je 39 godina Abdul-Jabbar držao rekord za najboljeg strijelca svih vremena. Rekordi su tu da se ruše, potpuno je jasno, ali Kareemov rekord dugo se vremena smatrao nedodirljivim za buduće košarkaše. On je kulminacija nekoliko nevjerojatnih igračkih podviga.

Uzet ćemo primjer Abdul-Jabbara. On je u četiri sezone imao prosjek koševa veći od 30, u njih deset veći od 25. Kareem je kroz godine postao epitet za dugu i uspješnu NBA karijeru, s obzirom da je u najboljim danima bio prvi strijelac lige, a dominirao je od samog ulaska u sezonu.

Foto: 24sata

Blizu su došli Michael Jordan, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Karl Malone i Shaquille O'Neal. Nitko nije stigao nedodirljivog Kareema.

Sve do 'Kralja' Jamesa.

Foto: Gary A. Vasquez

Nadimak 'The Chosen One' dobio je prije nego što je uopće zaigrao u NBA ligi. Bio je najveća zvijezda u američkim srednjim školama i toliko je bio dobar da nije zaigrao sveučilišnu košarku. Išao je, poput Bryanta, direktno iz srednje škole u NBA ligu. Međutim, očekivanja su od Jamesa bila daleko veća. Tko je to čudo od djeteta, pitali su se mnogi. Najveći sportski brendovi bacili su vreću punu love pred 18-godišnjeg Jamesa, a on je kao partnera odabrao Nike. Potpisali su unosni ugovor težak 90 milijuna dolara na sedam godina prije nego što je James uopće zaigrao u NBA ligi.

Mnogi bi se mladići počastili nakon takve zarade, ali ne i 'kralj'.

- Ručno sam mu dostavio više-milijunski ček. LeBron ga je uzeo i iz depozita uzeo možda 2000 dolara. Nikad nije bio neozbiljan i razbacivao novac. Počastio je najbolje prijatelje odlaskom u zabavni park.

Od tada je zaradio silne milijune. Sada je, zapravo, milijarder. James je izuzetno uspješan na i izvan terena, pa je tako uključen u brojne holivudske projekte. Prije pet godina otvorio je osnovnu školu u rodnom mu Akronu koju polazi 240 učenika, a James godišnje odvaja oko dva milijuna eura za njeno financiranje. Glavni cilj kampanje 'I promise' je pružiti obrazovanje i priliku za budućnost djeci koja su došla iz problematičnih obitelji, siromaštva...

Foto: Gary A. Vasquez

Međutim, košarka nikad nije patila. LeBron je došao u ligu i postao sinonim za izdržljivost i fizičku spremu. Nije ni čudo, s obzirom na to da godišnje troši oko 1.5 milijuna dolara na održanje vrhunske tjelesne forme. Ulaganja su mu se isplatila.

Rekordi su tu da se ruše, ističu uvijek sportaši, ali ovo je jedan od onih rekorda za koje će se jednog dana pričati kao neouništivom. A James ima još puno u 'tanku'.

- Pretrčim 21-godišnjake, skačem više od 23-godišnjaka. Osjećam se stvarno dobro kako igram, ne samo fizički, nego čak i važnije, psihički, jednostavno sam puno oštriji u 20. sezoni nego što sam bio u 10. ili čak 15. - rekao je 'kralj'.

Lista igrača koji su odigrali 20 sezona u NBA listi vrlo je kratka. Uz Jamesa, samo je još devet igrača to iskusilo. Međutim, svi su oni daleko od razine koju James demonstrira. Primjerice, Kobe Bryant je u 20. sezoni, u kojoj se umirovio, prosječno zabijao 17.6 koševa. Dirk Nowitzki je u prosjeku imao 12.0 koševa, donedavni rekorder Abdul-Jabbar 10.1 koševa...

Foto: Gary A. Vasquez

James poput mladića u najboljim danima ima prosjek od 30.2 koša s čime je jedan od najboljih strijelaca NBA lige. U 20-godišnjoj karijeri nikad nije prosječno zabijao manje od 20 koševa, a zapravo je jedino u 'rookie' sezoni imao prosjek manji od 25 koševa.

LeBronovu košarkašku inteligenciju hvalili su i njegovi najveći rivali. Draymond Green, legenda Golden State Warriorsa koji su igrali protiv Jamesa u četiri uzastopna NBA finala, tvrdi da je James najpametniji košarkaš kojeg je vidio.

Foto: Gary A. Vasquez

Što je sljedeće za 'kralja'? Osim što je najbolji strijelac u povijesti NBA lige, također je četvrti na vječnoj ljestvici najboljih asistenta. Drži rekord za najmlađeg igrača koji je prešao svaku granicu od tisuću do 38.000 koševa. Uskoro će postati prvi i jedini koji je zabio 39.000 koševa.

- Mislim da mogu igrati još nekoliko godina. Sve je do mojeg razmišljanja, znate, jesam li mentalno još uvijek uključen i motiviran. Vjerujem da sam još sposoban borit se za titulu s bilo kojom grupom igrača - rekao je James nakon rekordne večeri.

Velika postignuća LeBrona Jamesa u NBA-u:

