Šundov: Svi su ga se bojali, a ja sam LeBrona slao po krafne, novine i kavu. Bio je 'rookie'

Umirovljeni hrvatski košarkaš Bruno Šundov (42) u Podcast Inkubatoru prisjetio se dolaska LeBrona Jamesa u Cleveland Cavalierse ispričavši zanimljivu anegdotu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ćiro hvala ti. Otišao je najveći

- Na prvom treningu je bilo odmah 'ovo je tvoj klub, ti si superstar'. Došao je s 18 godina i imao sve ovlasti od prvog dana što je po meni bilo suludo. Bio je dijete i 'rookie'. Postigao je ono što je, ali ne možeš mu dati apsolutnu slobodu. Bio sam dio te svlačionice i bilo je doslovno 'zabavljaj se'. S vremenom je napravio što je i veliki je radnik - rekao je Šundov za LeBrona, jednim od najvećih s kojim je dijelio svlačionicu.

Splićanin je igrao u pet NBA klubova, a legendarnog američkog košarkaša koji je u srijedu ujutro srušio rekord i postao najbolji NBA strijelac ikad, svojevremeno je slao po krafne.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

- Svi su to prošli. Nosio sam ih i ja, i Bogdanović, Žižić, Zubac. To su sitnice kojima su veterani dobivali poštovanje od mlađih. Nije to ništa. To traje mjesec dana. Kad je došao LeBron nitko nije htio pričati s njim i svi su ga se bojali, ali ja sam mu rekao da sutra donese veliku kavu s toplim mlijekom i paket krafnica. Rekao je samo 'može, može budem, i pitao koju ćeš kavu. Donijet ću i novine'. Sutra dan je došao i sve je bilo u svlačionicu - ispričao je Šundov istaknuvši da to nije ništa neobično.

Podsjetimo, u utakmici Los Angeles Lakersa i Oklahome Cityja, LeBron James ubacio je 36 poena čime je srušio rekord legendarnog Kareema Abdula-Jabbara (38.387) i postao najbolji strijelac u povijest NBA lige. Iza Jamesa i Abdul-Jabbara je Karl Malone sa 36.928 koševa, Kobe Bryant je četvrti sa 33.643, a u Top pet je i Michael Jordan sa 32.292 koševa.

