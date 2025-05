Kraljevska pobuna: Rodygo ne želi više igrati za Real Madrid!?

Napetost u svlačionici peterostrukog osvajača Lige prvaka, Real Madrida, dosegnula je vrhunac. Brazilski napadač Rodrygo Goes, prema izvještajima Marce i drugih španjolskih medija, odbija ponovno zaigrati za klub ove sezone, zahtijevajući transfer u ljetnom prijelaznom roku. Situacija koja je tinjala tjednima sada prijeti prerastanjem u otvoreni sukob koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za "kraljevski klub".

Rodrygo se trenutačno nalazi u svom domu i ne želi se odazvati pozivima kluba dok mu se ne osigura odlazak. Tvrdi se da je 24-godišnji Brazilac odbio nastupiti u nedavnom, ključnom El Clásicu protiv Barcelone, koji je Real Madrid izgubio rezultatom 4-3, a kao razlog naveo je sumnje u svoju budućnost u klubu. Izvori bliski klubu ističu da njegova odsutnost nije bila povezana s ozljedom, unatoč drugačijim izjavama trenera Carla Ancelottija.

"Rodrygo se povukao u svoj dom, s očitom ljutnjom zbog manjka očekivane minutaže, posebice uz Viniciusa", pišu španjolci. Čini se da je Brazilac donio konačnu odluku i spreman je forsirati transfer iz kluba za koji je odigrao 267 utakmica.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Uzroci nezadovoljstva

Korijeni Rodrygovog nezadovoljstva sežu dublje. Navodno se osjećao zapostavljenim već nakon dolaska engleskog veznjaka Judea Bellinghama, koji je brzo zasjao na Bernabéuu. Dolazak Kyliana Mbappéa, velikog pojačanja prošlog ljeta, dodatno je pogoršao situaciju i učvrstio Rodrygov osjećaj da za njega više nema mjesta.

Dodatnu frustraciju, kako pišu mediji, izazvalo je i to što nije bio uvršten među 30 najboljih igrača svijeta u izborima za Zlatnu loptu i Fifinu nagradu The Best. Smatra da njegov doprinos uspjesima kluba nisu dovoljno prepoznali i da gubi status vodeće figure u svlačionici. Ova situacija je, prema tvrdnjama, narušila i njegov odnos s nekadašnjim "partnerom u zločinu", Viníciusom Júniorom, kao i s ostatkom suigrača.

Odgovor Reala: Brza prodaja

Uprava Real Madrida, suočena s otvorenom pobunom igrača, želi što prije riješiti ovu neugodnu situaciju. Ako Rodrygo uistinu sumnja u svoju poziciju i budućnost u klubu, Real Madrid će ga pokušati prodati. Čelnici kluba navodno su umorni od stalnog nezadovoljstva brazilskog napadača i spremni su razmotriti ponude kako bi iskoristili njegovu i dalje visoku tržišnu vrijednost. Iako Rodrygo ima ugovor s klubom do 2028., njegov mogući odlazak sada postaje strateško pitanje za sportski sektor.

Dodatnu neizvjesnost u Rodrygov status unosi i sve izgledniji dolazak Xabija Alonsa na klupu Real Madrida. Prema informacijama iz Španjolske, Alonso planira implementirati sustav s dva klasična napadača, gdje bi udarni dvojac činili Vinícius i Mbappé. U takvoj taktičkoj postavi, minutaža i prostor za Rodryga, koji preferira igrati na krilnoj poziciji, bili bi znatno smanjeni. Nagađa se da novi trener više računa na Bellinghama, Mbappéa i Vinicíusa kao nositelje igre, što Rodryga stavlja u još težu poziciju. Rodrygo je navodno tražio garancije od Alonsa po pitanju svoje uloge, no čini se da ih nije dobio.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

Kritike na račun neprofesionalizma

Rodrygov potez odbijanja igranja naišao je na oštre kritike u španjolskoj javnosti i među navijačima. Mnogi njegovu odluku vide kao čin neprofesionalizma i izdaje kluba koji ga je lansirao na najveću svjetsku pozornicu. "Talent ne znači ništa bez profesionalizma. Njegova odluka da prekine s radom odiše osjećajem povlaštenosti", jedan je od komentara. "Odbijanje igranja u ključnom El Clásicu i idućim utakmicama je izdaja suigrača, navijača i kluba".

Ističe se kako su mnogi velikani napuštali Santiago Bernabéu s dostojanstvom, dok Rodrygo, čini se, bira "durenje umjesto profesionalizma". Unatoč kontroverzama, za njegove usluge ne nedostaje interesa. Nekoliko klubova iz engleske Premier lige, poput Arsenala, Chelseaja, Liverpoola, Manchester Uniteda i Manchester Cityja navodno pažljivo prate situaciju. Također, spominje se i Bayern München, kao i mogućnost odlaska u saudijsku ligu, koja bi u njemu vidjela još jedno zvučno pojačanje.

Budućnost Rodryga Goesa u Real Madridu čini se sve neizvjesnijom, a njegov buntovnički potez mogao bi imati dugoročne posljedice za njegovu karijeru iza odnose unutar madridskog giganta. Ljetni prijelazni rok, koji je vrlo blizu, dat će konačan rasplet ove sage.