Kraljice šoka na pripremama za nadolazeći SP. Izbornik Obrvan: Djevojke su spremne i željne

Imali smo četiri treninga, ali ja sam zadovoljan s ovim što smo napravili u tako kratkom vremenu. Fokus nam je bio da probamo posložiti sredinu obrane gdje smo pretrpjeli najveće gubitke. Djevojke rade dobro, fokusirane su, koncentrirane s izraženom željom da napravimo nešto i da izgledamo dobro na terenu. Motivacija je prisutna, mlađe igračice žele pokazati da imaju svoje mjesto u reprezentaciji i to mi je drago vidjeti, kazao je Obrvan osvrnuvši se na prvu utakmicu na Croatia Cupu koju njegove igračice igraju protiv Senegala.

Zagreb: Okupljanje hrvatske ženske rukometne reprezentacije uoči Croatia Cupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Zadnju utakmicu protiv Senegala igrali smo prije dvije godine, odigrali smo neriješeno. To je dobra provjera kao i Poljska poslije, to su dvije utakmice koje će poslužiti kao priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Želja mi je bila da nešto probamo, namjestimo neke detalje, da sve igračice dobiju minutažu i pokažu na nekim mjestima koja im nisu prirodna u klubovima u kojima igraju koliko nam mogu pomoći, dodao je, naglasivši kako vjeruje da će to na terenu izgledati korektno i poslužiti svrsi.

S njim se slažu i reprezentativke Lana Burić i Tina Barišić koje su također zadovoljne time kako su prošla četiri dana priprema u Poreču.

- Jako dobro radimo, treninzi su bili intenzivni, ali bitno je da je atmosfera u ekipi odlična. Znamo što nas čeka i pripremamo se za to, radimo na detaljima u napadu i obranu, ali smo više fokusirane na tranziciju i na čvrstinu u obrani jer će nam to biti bitno i u drugim utakmicama, rekla je o pripremama Burić.

Zagreb: Okupljanje hrvatske ženske rukometne reprezentacije uoči Croatia Cupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Jučer nam je došla i Ana Malec tako da smo sada kompletne i stvarno možemo biti zadovoljne ovim dijelom priprema. Kvalitetno radimo i sad nam ostaje da vidimo kakve smo kada krenu ove dvije utakmice na Croatia Cupu, nadovezala se Barišić.

Što se tiče Senegala, cijene ih kao ekipu i ističu koliko je ta utakmica važna da reprezentacija vidi gdje stoji.

- Sutra nas čeka utakmica sa Senegalom, te cure igraju po Europi, u Francuskoj najviše, druga utakmica je Poljska koja je jedna odlična provjera i odlična ekipa da vidimo gdje se sada nalazimo u ovom trenutku, rekla je Barišić na koju se nadovezala Burić.

- Senegal je jako brza i čvrsta ekipa, imaju brza krila, mi ih respektiramo, ali fokus je na nama i našoj igri. Trebamo se fokusirati na prvu utakmicu pa ćemo onda dan po dan.

Zagreb: Okupljanje hrvatske ženske rukometne reprezentacije uoči Croatia Cupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Utakmica sa Senegalom je na rasporedu sutra s početkom u 17 sati i igra se u dvorani u Novigradu. Druga je u nedjelju u isto vrijeme protiv Poljske.

Rukometašice na Svjetskom prvenstvu, koje će se održati u Njemačkoj i Nizozemskoj, igraju u skupini A s Rumunjskom (27.11.), Danskom (29.11.) i Japanom (01.12.).