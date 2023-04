'Kraljice šoka' nastupaju: Evo gdje ih gledati u borbi za SP

Dvije su krucijalne utakmice pred hrvatskim rukometašicama. Danas u Šali (19.00) i u srijedu u Slavonskom Brodu igraju protiv Slovačke, bolji će izboriti Svjetsko prvenstvo krajem godine u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

- Mislim da smo spremni. Na fizičkom planu smo vrlo korektni, još su ostali neki taktički detalji koje moramo izbrusiti. Znamo što nam ovo znači, ovo je put prema našem ultimativnom cilju, a to je plasman na Olimpijske igre. Svi žele, žao nam je onih koji nisu s nama - najavio je izbornik Nenad Šoštarić.

Najveći problem bio mu je složiti obranu u kojoj nema dva stupa Ćamile Mičijević i Ane Debelić.

- To je jako teško kompenzirati. Zato sam davao dosta šansi Prkačin u toj varijanti obrane, to ćemo rješavati i sa Šenvald koja to igra u klubu i s Petikom, Ježić... Tendencija vrhunskog modernog rukometa je da u sredini sada igraju pivoti i lijevi vanjski, to se pokazalo kao dobra solucija za razvijanje tranzicije, mi ćemo također napraviti sve da obrana bude čvrsta, ali da tranzicija pritom ne pati.

Slovačka danas i ranije?

- Jako je promijenila igru u odnosu na prije. One su klasična češka škola, ali ovo je sada već dvije i pol godine s Duenasom promijenjen stil. Igraju ženski španjolski stil rukometa s agresivnom obranom 6-0 koja stoji na osam metara gdje se može otvoriti prostor za krila. Imaju brzu loptu i dovode pivota i krila u poziciju šuta u napadu. Imaju dva odlična krila i dobrog pivota, a vani imaju i mlade i iskusne. Najbolji šuter je izuzetno jaka cura koja je najbolji strijelac mađarske lige i za nju se stvara jako puno akcija. S druge strane na srednjem rotiraju tri playmakera i napadački su jako dobri. Kontru guraju na dugačke kontre i vole igrati brzi centar.

Kako ćemo mi?

- Moramo biti gusti na sedam-osam metara i izlaziti na devet metara na šut. Vraćanje nazad mora biti zakon, ali isto tako i u svakoj situaciji moramo mi njima gurati u leđa jer njihove igračice ne mogu sve izgurati u 60 minuta visokog ritma. Ovo je prvo poluvrijeme, utakmica koja puno znači, ali moramo se postaviti čvrsto i tražiti pobjedu. Ako će to biti problematično, razlika mora biti što manja da u Slavonskom Brodu možemo završiti posao.

