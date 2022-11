'Kraljice šoka' opet nastupaju: Evo gdje gledati prvu utakmicu na Euru protiv moćne Norveške

Gotovo dvije godine nakon senzacionalne europske bronce u Danskoj hrvatske rukometašice opet igraju na Europskom prvenstvu koje se zbog SP-a u nogometu održava u ranijem terminu (4. - 20. studenog). Hrvatska će skupinu igrati u Ljubljani, a ostali domaćini turnira su Celje, Podgorica i Skoplje.

"Kraljice šoka" nisu mogle zamisliti teže otvaranje turnira, prvi protivnik večeras od 20:30 bit će moćna Norveška, uvjerljivo najtrofejnija rukometna reprezentacija, a u skupini su još Mađarska, s kojom igramo u nedjelju, te Švicarska koja nas čeka u utorak. U drugi krug prolaze po tri reprezentacije.

Nažalost, ni ovaj put Hrvatska nije kompletna, na prošlom Svjetskom prvenstvu zaustavila nas je korona, a ovaj puta ozljede zbog kojih nema Ćamile Mičijević, Dejane Milosavljević, Ane Turk... No ima Hrvatska i dalje dovoljno kvalitete za dobar rezultat.

- To je kao prokletstvo ove reprezentacije, da se ozljeđuju igračice s istih pozicija. Ali što je tu je, idemo po onoj da nijedan pojedinac ne može pobijediti ekipu i da ako smo kao ekipa jaki onda možemo samo očekivati dobre rezultate - rekao je izbornik Nenad Šoštarić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Mi smo valjda jedna od rijetkih reprezentacija koja preferira rad i igru obrane. Svi drugi igraju na jako veliki broj golova, obrana se ponovno zanemaruje. Smatram da će ovoj reprezentaciji, s obzirom na profil igračica koje imamo i način na koji su one rukometno odgajane, obrana biti strašno bitan faktor i da tu možemo napraviti puno.

S obzirom da Ljubljana nije daleko, puno bi našim rukometašicama značila podrška s tribina u Stožicama.

- I ove cure i ova reprezentacija, kao uostalom sve hrvatske reprezentacije, žele što veći broj navijača. Pogotovo sada kada smo tu blizu kao što su dečki bili u Grazu. Hrvatski sport ne bi bio to što je bez svojih navijača. To znaju i nogometaši i rukometaši i svi ostali sportaši. Ove cure su zaslužile da jednom u životu dožive kako je to igrati pred punom dvoranom 'kockica'. Specijalno u utakmici u nedjelju koju igramo s Mađarskom gdje će biti puno njihovih navijači i tu svaki glas i pljesak može biti jedan gol više, jedno bacanje na glavu više. A to je strašno bitno u tim utakmicama u kojima odlučuju sitne stvari.

Utakmicu u izravnom prijenosu možete pratiti na RTL-u 2.

Najčitaniji članci