Krama bez srama! Utrpao dva komada Freiburgu u gostima...

Andrej Kramarić ne prestaje rešetati protivničke mreže!

U 19. kolu Bundeslige njegov Hoffenheim gostovao je kod Freiburga. Kramarićeva momčad nadigrala je Freiburg s 4-2, a hrvatski je napadač u pobjedu svog kluba ugradio dva važna gola.

13 Goals in 18 starts for Andrej Kramarić in the #Bundesliga and #UCL pic.twitter.com/ozqYWLP5ci