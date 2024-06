Kramarić: Nije to izgledalo tako kritično kako se piše. Majer: Penal? Ma dogodi se svakome

Hrvatska i Albanija u srijedu u Hamburgu s početkom u 15 sati igraju utakmicu drugog kola Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj. Obje reprezentacije traže svoju prvu pobjedu na natjecanju, 'vatreni' su izgubili s 3-0 od Španjolske, dok su Albanci s tijesnih 2-1 pokleknuli protiv Italije. Dva dana uoči utakmice javnosti su se na konferenciji za medije obratili Lovro Majer i Andrej Kramarić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Prvi trening 'Vatrenih' nakon teškog poraza | Video: 24sata/pixsell

Što mislite koliko vam bodova treba za osminu finala? Tri, četiri ili šest? Je li vam dovoljna samo pobjeda protiv Albanije?

Kramarić - Da budem iskren, nisam razmišljao o tome, niti imamo vremena. Svaka utakmica nam je najbitnija, Albanija je sad glavna. Tražimo pobjedu, bez toga ništa drugo ni ne računamo. Tri boda iz ove utakmice su nam najbitnija, to se očekuje od nas. Kasnije ćemo vidjeti što će biti s Italijom.

Malo o situaciji s Brunom Petkovićem, kako gledate na tu situaciji oko penala?

Majer - Mislim da je ta situacija završila, izbornik je rekao svoje. Bruno je uzeo penal, nažalost nije zabio, to se svakom može dogoditi. Tu situaciju smo riješili, ne treba više o tome puno priče.

Koliko ste poslije Španjolske svi međusobno razgovarali između sebe?

Kramarić - Pričali smo, po mojem mišljenju ne bih rekao da je to tako loše izgledalo kako izgleda rezultat. To je nogomet, primiš pa ne zabiješ i na kraju ispadne 3-0. Nije to tako kritično izgledalo kako se piše. To je nogomet, idemo dalje, ta tema me više ne zanima, fokus je na Albaniji. Što je bilo, bilo je. Znamo što je ispred nas, gas do daske. Dat sve od sebe, pobijedit, neka ovaj put bude malo više sreće.

Jeste li ikad igrali pred toliko svojih navijača? Što možete obećati navijačima za sljedeće utakmice?

Majer - Lijepo je, za mene osobno je ostvarenje sna igrati pred toliko naših ljudi na velikom natjecanju. Naježio sam se tijekom himne. Ovo je san za sve nas, možemo obećati je da ćemo dati sve od sebe, boriti se do kraja. Probati dobiti ove dvije utakmice, proći grupu.

Neuruppin: Andrej Kramarić i Lovro Majer u ime reprezentacije održali konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ova važna generacija je pomaknula puno granica, prvi ste koji su prošli skupinu nakon poraza prve utakmice na Euru. Koliko to može biti pozitivno pred nastavak natjecanja. Jeste li analizirali Albaniju?

Kramarić - Voljeli bi da smo dobili utakmicu, ali koliko tu pomaže iskustvo, to je nogomet. Gubiš ili pobjeđuješ svaki treći-četvrti dan. Nekad vam nogomet da, nekad ne da. Nevezano uz iskustvo, dat ćemo maksimum pa što bude. Voljeli bi da se grupna faza završi na najljepši mogući način, to nam je cilj. Fokusirani smo i motivirani, da probamo ostati što dulje ovdje, uživati u ovom okruženju i podršci, ovo nam je velika prilika, bilo bi šteta ne iskoristiti ovakvo "domaće" prvenstvo.

Majer - Andrej je rekao sve. Albanija? Napravili smo analizu, gledali ih protiv Italije. To je jako dobra momčad koja ima puno pojedinca, ali izdvajaju se kao ekipa. Njihova moć je motivacija, gladni su uspjeha. To je bitna stavka u nogometu, neće biti lako. Ali ako mi budemo pravi protiv njih i Italije možemo dobiti obje utakmice, vjerujem da će to tako i biti.

Možete li malo konkretnije o albanskim bekovima, Talijani su ih tu dosta namučili.

Kramarić - Gledali smo utakmicu Albanije i Italije. Albanija će se organizirano braniti, mi ćemo pokušavati pronaći te zone u kojima možemo biti opasni, možda su protiv Albanije izgledali njihovi bekovi malo slobodniji, ali nikad ne znate što nosi utakmica. Bit će 300% motivirani, prvi su im nastupi na velikim turnirima, neće biti lako. Znamo da je teško probijati defenzivne protivnike, bit će jako bitno strpljenje, iskoristiti prilike koje se događaju. I biti defenzivno odgovoran da ne bude njihovih kontri. To će biti slična utakmica kao protiv Italije.

Vi ste napadač, važni su vam golovi. Prije par tjedna ste zabili hat-trick Bayernu, bi li vam draži bio gol protiv Albanije?

Kramarić - Svaki gol je poseban. Za mene i momčad, mislim da je teško to uspoređivati, vraćati se na nešto prije mjesec dana. Tad sam uživao, izborili smo Europu s Hoffenheimom, ali neću pričati o nećemo što je bilo prije mjesec dana. Tu smo zbog reprezentacije i Eura, ne treba se vraćati u prošlost. Dat ću sve od sebe za momčad i Hrvatsku, za pobjedu. Nije bitno tko zabija. Fokus na tri boda, ma neka bude kao i protiv Rusije u Splitu, neka bude autogol, samo da dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kakva je atmosfera u našoj svlačionici? Ima li i dalje smijeha u hotelu, na treningu...

Majer - S moje strane ne bih rekao da se puno toga promijenilo. Svi smo bili ljuti i tužni poslije utakmice, ali to je sastavni dio sporta. Svi smo u ovim situacijama bili milijun puta. Za nas je to završila priča, ima i smijeha i svega. Fokusirani smo na Albaniju, vjerujem da je dobra atmosfera. Nema kalkulacija, igra nam samo pobjeda, moramo dati sve kako bi ostvarili cilj.

Kakve uspomene nosite iz Hamburga?

Kramarić - Imama jednu posebnu. Igrali smo 1-1, pucao sam tamo penal, sudac mi je triput svirao da pucam, a ja nisam čuo od navijača. Ja sam stajao minutu i čekao dozvolu za pucanje, još sam dobio žuti karton jer sam raširio uši, pa je ispala provokacija. Bit će izuzetno glasno, nešto najglasnije što sam doživio u karijeri.

Neuruppin: Andrej Kramarić i Lovro Majer u ime reprezentacije održali konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska protiv Španjolske nije imala potrebnu energiju na terenu, što se dogodilo?

Kramarić - Da imam odgovor, bilo bi drugačije na terenu. Je li nas emotivno potrošila navijačka energija, uvijek je posebno igrati pred ovoliko naših navijača, to je posebna atmosfera. Možda smo i zamaštali nakon Portugala. Ali, to je nogomet. Nekad vam da, nekad uzme. Utakmica je bila prije dva dana, završena priča, spremni smo za iduću utakmicu s drugačijom energijom, maksimalno motivirani, bit će prava energija na terenu.