Kramarić je upitan za utakmice odluke! Liječnici još nisu vidjeli ozljedu kakva mu se dogodila

Nema mi Andreja Kramarića i Ivana Perišića, najboljeg strijelca i asistenta u mom mandatu, požalio se izbornik Zlatko Dalić, nakon kvalifikacijskih poraza protiv Turske i Walesa.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Da, nema ih i to je ogroman problem, no mogao bi biti i veći ako Kramarić neće biti spreman za utakmice protiv Latvije i Armenije. Naime, nakon detaljnih pregleda ustanovljena je ruptura mišića od 9 centimetara, što bi značilo da bi oporavak mogao trajati pet do šest tjedana, što opet znači da će teško biti spreman za posljednja dva kvalifikacijska susreta u skupini.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Naime Hrvatska 18. studenog igra protiv Latvije, a tri dana poslije protiv Armenije i pitanje je hoće li Krama do tada uspjeti ući u treninge. Hrvatski napadač tek je danas počeo normalno hodati i krenuo je na terapije. Svaki dan ima dva do tri sata terapija i to po dva puta na dan. Do sada je bio u Zagrebu kod fizioterapeuta reprezentacije, a terapije će nastaviti u Njemačkoj.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tamo ga čekaju klupski liječnici i nove pretrage, nakon kojih će se konačno znati koliko ga neće biti. Naravno, bez Krame Hrvatska bi opet bila bitno oslabljena jer je Kramarić igrač koji nosi tu energiju, o kojoj je pričao hrvatski izbornik. Po pretrčanim kilometrima u samom je vrhu momčadi, uz bok Luke Modrića i odmah iza Marcela Brozovića. Krama se jako puno troši, vraća se po loptu i pomaže u rasterećenju središnjih igrača. A upravo je to nedostajalo Hrvatskoj u ove dvije utakmice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Petar Musa bio nije taj kapacitet koji može otvarati međuprostor i toliko pomagati momčadi kao što to radi Andrej Kramarić. Stoga su liječnički pregledi u Hoffenheimu itekako važni za Hrvatsku. Jer s Kramarićem je to ipak neka druga Hrvatska, pogotovo jer će u kadru biti Luka Ivanušec, koji će biti spreman.

POGLEDAJTE VIDEO: GRAĐANI O 'POTOPU' REPREZENTACIJE