Kramarić: Krasnodar Rora me najviše naučio tehnici udaraca!

Hrvatski reprezentativac zbog problema s aduktorom nije na raspolaganju Zlatku Daliću, a na Instagramu se od Dinamove legende oprostio dirljivom porukom...

<p>Vijest o smrti <strong>Krasnodara Rore</strong> šokirala je mnoge navijače<strong> Dinama</strong>, ali i hrvatskog reprezentativca <strong>Andreja Kramarića</strong>. Napadač <strong>Hoffenheima</strong> zbog problema s aduktorom nije danas u reprezentativnom kadru, a Kramarić se među prvima od Krasnodara Rore oprostio emotivnom porukom na svom Instagram profilu. </p><p> </p><p>- Krasnodar Rora, hvala na svemu. Vanjski felš - stoji u Kramarićevoj poruci.</p><p>A o kakvoj se poruci radi sam nam je objasnio hrvatski reprezentativac...</p><p>- Uh, dugo sam poznavao Krasnodara Roru, bio mi je trener dok sam bio klinac, još tamo u pionirima. Od takvog ste čovjeka i trenera stvarno mogli dosta toga naučiti, puno je sa mnom radio na penalima, slobodnjacima, a primarno na tehnici šuta... - kaže nam Andrej Kramarić, pa nastavlja:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Komemoracija za Slavena Zambatu</strong></p><p>- A gledajte, on je u svoje vrijeme bio čudesan napadač, uvijek nam je davao prave savjete. Zašto u mojoj objavi piše 'vanjski felš'? E, to je bio jedan od njegovih savjeta koji dobro pamtim, takav udarac i danas volim koristiti. Stvarno je bio užitak raditi s njim, hvala mu na svemu što je učinio za mene - poručio nam je Krama. </p><p>Rora će ostati će zapamćen ga kao jedan od najvećih Dinamovih igrača svih vremena, popularno lijevo krilo koje je u 10 godina provedenih u plavome dresu upisao 459 utakmica uz 90 postignutih pogodaka.</p><p>Rora je bio jedan od simbola naraštaja iz 1967. godine, veliki prijatelj, kohezivni faktor pa čak i svojevrsni “glasnogovornik” cijele generacije. Rođen je 23. ožujka 1945. godine na Visu, a odrastao u Šibeniku. Prve je nogometne korake načinio sa 14 godina na šibenskim poljanama i to baš u „nogometnom kvartu“ – Šubićevcu. U Dinamo je došao 1964. godine gdje je naslijedio dres s brojem 11 kojega nije ispuštao cijelo desetljeće.,</p><p>Sudjelovao je 1967. godine u najvećem uspjehu kluba u povijesti, kada je Dinamo osvojio Kup velesajamskih gradova pobjedom nad Leedsom u finalu. </p><p>Kasnije je nastupao za belgijski Standard, a potom za francuski Nancy gdje je igrao zajedno s legendom francuskoga i svjetskog nogometa, <strong>Michelom Platinijem</strong>. Štoviše, i sam ja Platini, prilikom svojedobnoga posjeta HNS-u, istaknuo:</p><p>- Ne bih postao onakav igrač da nakon treninga nisam ostajao dodatno raditi s Rorom.</p>