Platini je imao manju plaću od Rore, otac ga je sakrivao kako po njega ne bi došli iz Hajduka

<p>Tužni i teški dani pogodili su Maksimir. Nakon velikog Slavena Zambate, svijet na pustio i veliki Krasnodar Rora koji je u jutarnjim satima preminuo od posljedica moždanog udara.</p><p><strong>Krasnodar Rora</strong> (75) rodio se na Visu, a u nogomet se zaljubio u Šibeniku. Po cijele dane bi Kraso, kako su ga zvali, trčao po livadama i naganjao loptu. Škola i nogomet, to je bio Rorin dan. A prvi klub u koji je krenuo bio je, logično, Šibenik.</p><p>- Susjed me nagovorio da odem na trening juniora Šibenika. Negdje na oglasnoj ploči stajao je poziv, u kojem je pisalo da primaju dječake rođene 1942., a ja sam bio tri godine mlađi. Kad sam došao, trener me pitao koje sam godište. Kao iz topa odgovorio sam: 1942. Na sljedećem treningu trener me iznenadio: ‘Mali, zašto si lagao? Znam ja koje si godište. No dobar si pa ostani.’ Odahnuo sam, jer tko bi čekao novu selekciju”, opisao je Rora početak karijere.</p><p>Vrlo brzo pročulo se za malog Roru, koji dribla kao od šale i koji je sa 16 godina već senior Šibenika. U ono vrijeme to je bilo iznimno teško, no Rora nije bio običan dječak, bio je neviđeno talentiran napadač. I zagrizli su Hajduk i Trešnjevka. Potonji su čak dali kaparu. No Rora je htio u Dinamo. </p><p>- Trešnjevka je ušla u Prvu ligu i trebali su joj pojačanja kako bi igrali neku ulogu u Prvoj ligi. Razgovori su bili ozbiljni, čak je moj otac Drago uzeo i predujam. Kad sam se spremao za Trešnjevku, jedne večeri, malo prije ponoći, netko je pokucao na vrata. Otac je otvorio i vidio krupnog čovjeka. Nije imao pojma tko je na vratima: ‘Tko ste, što želite? - pitao je otac.</p><p>- Ja sam Mara Wölfl, tajnik Dinama. Pratimo vašega sina već dvije godine i želimo da dođe u Maksimir - ispričao je Rora.</p><p>To mu je bila želja i nije dugo čekao. Već sljedeće jutro Rora se spakirao i krenuo za Zagreb. No htio ga je i Hajduk, a i Trešnjevka, koja je već dala predujam. I što sad? Ništa, počela je igra skrivača. Morao se skrivati tjedan dana, sve do početka prijelaznoga roka. Osobito je pazio da ga ne vide ljudi iz Trešnjevke. Prvo se skrivao u vili Rebar na Medvednici, pa potom na Bledu. No kako je Bled turističko mjesto, postojala je opasnost da ga netko vidi i prepozna. Stoga je otac Krasu sakrio u Litiji kod prijatelja iz vojske. Prvoga dana prijelaznog roka Rora je u četiri ujutro krenuo iz Litije za Zagreb i nakon dolaska odmah je potpisao za Dinamo.</p><p>Došao je u Dinamo, koji je bio strašno jak. Ta Rorina generacija bila je jedna od, ako ne i najbolja, Dinamova generacija u povijesti. Bez ikakvih problema Dinamo se mogao nositi s najvećim svjetskim klubovima. I ne samo to, nosio se i s najboljim svjetskim reprezentacijama. Tako je Peru, koji se pripremao za Svjetsko prvenstvo 1970. odlučio igrati s Dinamom. Bio je to najbolji Peru svih vremena.</p><p>- Igrali smo na stadionu Nacional, koji je bio pun kao šipak, nije mogla igla stati, bilo je valjda 60.000 ljudi. Reflektori su bili upaljeni, a bila je velika vrućina. Oni su imali sjajan napad: Baylon, Cubillas, Perico Leon, Soul i Gallardo. Kažu nam da ih je nemoguće pohvatati. A mi smo ih sve pohvatali, odigrali smo 2-2 protiv tada jedne od najboljih reprezentacija svijeta. No, oni ne staju, traže uzvrat po svaku cijenu, jer ne mogu podnijeti da nisu pobijedili Dinamo. I dobiju nas u drugoj utakmici 2-1, ali tek u 90. minuti. Zabio taj Gallardo iz slobodnjaka - ispričao je jednom zgodom Rora.</p><p>Bio je veliki prijatelj s jednim od najvećih nogometaša svih vremena, Michelom Platinijem.</p><p>- Svaki put kada dođe u Hrvatsku, Platini inzistira da se nađemo. Posljednji put mi je rekao: ‘Kraso, pa ti si imao dvostruko veću plaću nego ja!’ Platini je imao 8000 franaka, što vam je bilo 2500 maraka. Što se za to moglo kupiti? A otprilike kao i danas... - otkrio je jednom Rora.</p><p>S Platinijem je igrao u Nancyju, u koji je došao iz Belgije.</p><p>- U Standard Liegeu igrao sam od 1973. do 1975. Tad su mi rekli da Nancy traži igrača s iskustvom. U prvenstvu su igrali loše, bili su posljednji. I doveli su mene. Čim sam došao, upoznao sam Michela Platinija. Imao je 20 godina i već tad je bio sjajan - kaže Rora.</p><p>Njegovim dolaskom Nancy je proigrao.</p><p>- Igrao sam jako dobro. Tad se za pobjedu od tri ili više golova razlike dobivao ekstra bod. Mi smo pobijedili St. Etienne i Monaco 3-0, Niceu 7-3, Bordeaux 7-2, Sochaux 5-1... Dobili smo 11 ekstra bodova i završili na šestome mjestu. Da nismo imali takav zaostatak u prvom dijelu prvenstva, bili bismo možda prvaci - kaže Rora.</p><p>S njim i Platinijem u glavnim ulogama Nancy je došao do polufinala francuskoga kupa.</p><p>- Igrali smo na Parku prinčeva protiv Marseillea. Vodili smo 2-1, kada je Platini dobio potres mozga. Nekoliko sekundi poslije ja sam ozlijedio Ahilovu tetivu. Nas dvojica smo izašli, a Nancy je primio dva gola - sjeća se Rora.</p><p>Svaki posjet Hrvatskoj Platini je iskoristio kako bi posjetio bivšeg suigrača. </p><p>- Pozvao bi me na ručak, uvijek bismo se lijepo ispričali. Nismo razgovarali o huliganizmu, znam da mu je to smetalo. Rekao bi mi: ‘Bio si kolosalan igrač’!</p><p> </p>