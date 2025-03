Kramarić: Mičem se s medijske scene, ali bit ću hrabar... I veći od mene su promašili penal

Pa nije valjda da smo ovo propustili, mnogima je prošlo kroz glavu nakon što je Mike Maignan obranio penal Andreju Kramariću u osmoj minuti utakmice. Cijela situacija trajala je predugo, francuski golman žalio se na lasere, očito kako bi si uzeo trenutak više za koncentraciju, a to kao da je omelo našeg reprezentativca koji se laganim korakom zaletio ka lopti i pucao, no Maignan je to lagano obranio. Bio mu je to prvi nerealizirani penal nakon dvije i pol godine.

Pokretanje videa... 00:29 Navijači pokazali veliku hrvatsku zastavu | Video: Matea Zanić/24sata

Ipak, nije to poremetilo Kramu i 'vatrene' koji su odigrali fenomenalnu utakmicu i srušili svjetskog viceprvaka (2-0) na Poljudu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. Kramarić nije zabio, ali je odradio veliki zadatak u obrambenom dijelu igre gdje je sudjelovao u zaustavljanju Kyliana Mbappea.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Penal? Stao sam ispred vas, ne volim zadnjih godina pričati i mičem se s medijske scene. Danas ću biti hrabar, to je dio nogometa. Puno veći igrači su promašili i na većim utakmicama. To je nogomet, sreća pa smo završili s pozitivnim ishodom. Nadam se da ćemo se u Parizu proveseliti - kazat će Kramarić nakon promašenog penala.

Što mu je prolazilo kroz glavu?

- Žao ti je što promašiš, ali vraćaš fokus na utakmicu jer znaš protiv koga igraš. Izgubiš li fokus, mogu te kazniti. Bilo je najbitnije defenzivno odraditi maksimalno, što mislim da sam dobro odradio. Cilj je bio pomoći ekipi...

Cijela reprezentacija odigrala je perfektno, a najavio je izbornik Dalić uoči utakmice da samo tako i možemo srušiti Francuze. Došli smo na korak do polufinala, ali je još puno posla pred nama.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Najbitnije da nismo primili gol, stisnuli su nas drugo poluvrijeme, ali opet smo pokazali veliko zajedništvo koje pokazujemo zadnjih sedam godina. Izdržali smo do kraja. Nije priča gotova, svi znamo što nas očekuje u Parizu. Slična utakmica kao u drugom poluvremenu, bit ćemo spremni i dat ćemo sve od sebe da izdržimo nalete možda ponajboljih igrača svijeta. I ponoviti današnju utakmicu, nadam se da će sve ispasti dobro - rekao je igrač Hoffenheima.

Francuski mediji kao da su podcijenili hrvatske nogometaše. Na press konferenciji nisu niti spomenuli utakmicu protiv Hrvatske.

- Sigurno da nas je motiviralo, ali ja ću biti iskren pa reći da ne pratim ništa. Nemam pojma o čemu pričaju, fokusiran sam na sebe i mislim da su drugi dečki fokusirani na nas. Što god pričaju, samo nas mogu motivirati. Svjesni smo i znamo što nas očekuje u Parizu, spremni smo izdržati.