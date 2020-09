Kramarić: Neuer je mislio da ću se sprdati kod penala, srušio sam najbolju momčad na svijetu

Zabio je Andrej Kramarić pet golova u prve dvije utakmice Bundeslige. Bayern je kod Hoffenheima izgubio 4-1, a Krama je zabio treći i četvrti gol. U sjajnoj je formi pred utakmice reprezentacije u listopadu

<p>Sedam golova u prve tri utakmice nove sezone, pet golova u prve dvije utakmice <strong>Bundeslige</strong>, 11 golova u posljednje četiri natjecateljske utakmice. Ne, nije ovo statistika <strong>Roberta Lewandowskog,</strong> ovo je statistika <strong>Andreja Kramarića.</strong></p><p>Ide mi, u životu ide mi - pjevala je svojedobno Danijela Martinović, a isto je u nedjelju navečer mogao zapjevati i Krama. Javio nam se dok je bio u hladnoj vodi, četiri sata nakon velike pobjede nad <strong>Bayernom.</strong></p><p>Imao je Bayern 23 pobjede zaredom, a Krama i suigrači su mu srušili sjajni niz.</p><p>- Srušio sam i srušili smo najbolju momčad na svijetu. Znate što, Bayern je daleko najbolja momčad na svijetu u ovom trenutku, a mi smo im zabili četiri komada - ponosno je govorio Krama, koji je zabio dva. Prvi iz igre, drugi iz penala. Potvrdio je veliki trijumf.</p><p>- Treći gol je prelomio utakmicu, tako da sam penal mogao pucati bez pritiska. Pogledao sam Manuela Neuera, on je valjda mislio da ću se sprdati kod penala. Ostao je dosta na sredini, a ja sam pucao tako precizno. Presretan sam, doista sve ide odlično na početku sezone - kaže Kramarić i nastavlja:</p><p>- Na tribinama je bilo 6000 navijača, a imao sam osjećaj da ih ima 20.000. Eto, toliko mi znači što se publika polako vraća na stadione. Bayern je bio malo umoran nakon utakmice protiv Seville, a mi smo to znali i to smo iskoristili na pravi način.</p><p>U posljednjem je kolu prošle sezone Borussiji u <strong>Dortmundu</strong> zabio četiri komada, zatim hat-trick Kölnu u prvome kolu ovu sezone i sad dva komada njemačkom i europskom prvaku. Je li vrijeme da počasti suigrače?</p><p>- Častio sam ih i prije, naravno da ću ih častiti i sad. Pričekat ću da zabijem još koji gol, onda ih vodim na večeru - rekao je Kramarić, dok se u pozadini čula voda.</p><p>- Djevojka mi je u Zagrebu, a što ću onda sam doma?! Ostao sam u klubu nakon utakmice - nasmijao se Andrej, koji je prošle sezone imao problema s ozljedama. Operacija koljena, propustio je početak sezone, a u korona stanci je imao problema s drugim koljenom i gležnjem. Dvije ozljede, po četiri-pet sati je dnevno provodio na terapijama.</p><p>- Nasreću, to je sad iza mene. Nema više bolova kakvi su bili, a to se vidi na travnjaku - rekao je Krama, koji je nakon dva kola Bundeslige prvi strijelac s pet golova. <strong>Robert Lewandowski </strong>ima samo jedan nakon dva kola. Sprema li se naš napadač u 'lov' na mjesto prvoga strijelca lige?</p><p>- Ha, ha, ma ne. Polako, ne razmišljam o tome. Lewandowski je za mene najbolji napadač na svijetu. Tako da je on i dalje prvi favorit za prvoga strijelca lige - tvrdi Andrej, koji s Hoffenheimom ima ugovor do lipnja 2022. godine.</p><p>- Nedavno sam rekao kako je Bayern jedini klub za koji u Bundesligi mogu igrati nakon Hoffenheima. I dalje to tvrdim. Moj sadašnji klub je financijski stabilniji od mnogih u Njemačkoj, a ima i dobre rezultate. Lijepo je ovdje - objašnjava Andrej i dodaje:- Ove golove protiv Bayerna posvećujem obitelji, djevojci i prijateljima. Ove sam godine 35 dana odmora proveo u Hrvatskoj. Kako je samo bilo lijepo biti doma.</p>