Kramarić: Ovo je posebna večer. Perišić: Protiv Maroka nismo to bili mi... Lovren: Velik pritisak

Andrej Kramarić odigrao je jednu od najboljih utakmica u dresu hrvatske nogometne reprezentacije i s dva gola, uz jedan poništeni, predvodio Hrvatsku u pobjedi nad Kanadom (4-1) u drugom kolu SP-a u Katru.

- Sve ste rekli. Prvih pet minuta težak početak, ali pokazali smo ono što Hrvatska uvijek pokazuje, fokus, psihičku snagu i dominantno smo pobijedili. Ne treba se previše veseliti, zadnja utakmica odlučuje. Nadam se da ćemo biti u stanju kao danas i prolasku skupine. Golovi? Posebna večer za mene i momčad, ne daju se dva gola na SP-u svaki dan. Hvala svima na podršci. San snova - rekao je Kramarić za HTV.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI

Lovren: Opet smo zaspali, ali možda nam je to trebalo

Izuzev slabog otvaranja i gola Daviesa, hrvatska obrana djelovala je sjajno, a opet je u njenom srcu bio Dejan Lovren.

- Olakšanje je, bio je dosta velik pritisak na nama. Bitna su ova tri boda za daljnji tijek skupine. Osim prvih pet minuta, sve ostalo odradili smo fantastično. Opet smo zaspali i nismo bili dovoljno fokusirani, ali možda nam je trebalo jer smo se nakon toga probudili. Je li nas to prestrašilo? I je i nije, iznenadilo nas je, nismo bili fokusirani, ali smo promijenili tijek igre, popričali na poluvremenu da Joško i ja trebamo stajati više i nakon toga sve je bilo savršeno. Zadnje kolo? Svi su rekli da je Maroko laka ekipa, ali danas su bili dobri, dobili Belgiju, sad je na nama da odradimo posao. Sad imamo povoda za dalje - rekao je stoper Zenita.

Gvardiol: Kad je najteže, pravi smo

Uz njega je dominantan bio Joško Gvardiol.

- Dogodio nam se rani gol, teško je kad primiš gol iz takve situacije. Vratili smo se u igru, pokušali držati ritam, ali teško je 90 minuta na takvom nivou. Na kraju smo zabili još jedan gol i priveli utakmicu kraju. Znamo koliko je Kanada kvalitetna, imali su i oni prilike, ali kad smo kompaktni, kad imamo Livija na golu, onda je sve lakše. Nije bilo pritiska, uvijek vjerujemo u sebe i znamo našu kvalitetu. Kad je najteže, pravi smo. Ostaje nam pripremiti za zadnju utakmicu. Znamo da je Maroko dobio, nije me iznenadilo, vidjeli ste utakmicu s Marokom po onakvom vremenu, od 13 sati. Ali idemo po tri boda protiv Belgije - rekao je branič Leipziga.

Perišić: Morali smo puno bolje s balunom

Dvostruki asistent i jedan od junaka iz sjene u pobjedi nad Kanadom bio je Ivan Perišić. Činilo se da neće moći, ali stisnuo je zube u nastavku.

- Morali smo puno bolje s balunom nego u prvoj utakmici, u prvoj smo se više fokusirali na obranu jer smo znali da Maroko ima dobre igrače u kontri i polukontri, ali smo vidjeli da to nismo mi, mi moramo nametnuti ritam. Iako smo ušli loše, poslije smo promijenili sustav, prošao je taj grč i pobijedili smo. Lakše se diše kad pobijediš, da ti to snagu i vjetar u leđa. Sve je na nama, okrećemo se zadnjoj utakmici. Idemo po pobjedu. Gol-razlika? Nećemo ići na to, probat ćemo pobijediti, igramo u isto vrijeme i slušat ćemo rezultat s druge utakmice. Moramo biti pametni i kad igramo ovako, onda smo dobri - rekao je krilni napadač Tottenhama.

Petković: Pobjeda nam je vratila samopouzdanje

Bruno Petković zamijenio je strijelca drugog gola Marka Livaju u 70. minuti.

- Kanađani su nezgodna momčad, pogotovo kad primiš gol u prvoj minuti. Ali znali smo da ćemo pobijediti ako budemo igrali svoju igru. Osjeti se olakšanje, ali nikad nismo sumnjali u sebe i svoje kvalitete. Znamo kakva smo momčad, puno toga postigli smo u zadnje vrijeme. Ovo je pobjeda koja nam je vratila samopouzdanje koje nam je nestalo. Treba se pripremiti za Belgiju koja je opasna iako je izgubila od Maroka. Moramo gledati sami sebe. Termin utakmice? Malo je sparno, sigurno je sad malo lakše - kaže napadač Dinama.

Najčitaniji članci