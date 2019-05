Kramariću posebno priznanje: Počasni je građanin - Bednje

Hvala svima u Bednji, tamo sam napravio prve korake, skakao, igrao se kao dijete, pa i prvi dodiri s loptom datiraju iz tog vremena. rekao je Andrej Kramarić.

Na sjednici općine Bednja Kramariću je dodijeljena plaketa počasnog građanina.

Foto: Privatna arhiva

- Vrhunac međusobnog uvažavanja bio je za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada smo zajedno došli do povijesnog uspjeha. To čudo koje smo napravili u Rusiji vi u Bednji ste prepoznali i dodijeli mi priznanje počasnog građanina vašeg grada. Za mene je to velika čast, djetinjstvo me veže uz Bednju, te naravno uz potporu roditelja, bake i djedova iz Bednje. Još jednom hvala, žao mi je što nisam mogao doći i želim vam sretan dan Bednje - kaže Krama.

Foto: Privatna arhiva

U nikad viđenom Hrvatskom pohodu na srebro Kramarić je istaknuo zastavu s natpisom Bednja, a više je puta školu u Bednji darivao sa sportskim rekvizitima, pomagalima, a nakon SP-a i prekrasnim dresom s potpisima svih reprezentativaca.

Bednja je rodni kraj Andrejevih roditelja, a majka Danica u ratnim je godinama radila kao liječnica. Kako je Andrej u Njemačkoj, gdje sa svojim Hoffenheimom lovi Europu, nagradu i priznanje primili su Andrejevi roditelji Josip i Danica.

Foto: Privatna arhiva

- Andrej je ovdje prohodao i baki dolazio na ljetne praznike. Ne treba ni reći koliko smo ponosni na našeg Andreja Kramarića Bednjančanina! Svim srcem i plućima, uvijek navijamo za Andreja i Hrvatsku - rekao je načelnik Općine Bednja Damir Poljak.