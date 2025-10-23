Krcata Rujevica za prekretnicu sezone: Vrijeme je da Fruk oslobodi svoju čaroliju...

Letargična atmosfera posljednjih tjedana uvukla se na Rujevicu. Hrvatski prvak već odavno ne izgleda kao prvak, ostao je bez energije, samopouzdanja i garda koji ga je krasio prošle sezone. Najbolji igrači su izvan forme, svi im otkidaju bodove, a imaju tek dvije pobjede nakon deset kola HNL-a.

Sve što je moglo poći po zlu na početku sezone za Rijeku je pošlo, ali nije kasno za preokrenuti sezonu i vratiti brod na pravi kurs. Potrebna im je jedna upečatljiva pobjeda koja će igračima vratiti samopouzdanje i razbuditi ih, a navijačima udahnuti optimizam. Utakmica protiv Sparte Prag nudi se kao idealna prilika za to.

Nakon poraza od Noaha u prvom kolu Konferencijske lige (1-0), Riječani će danas na Rujevici (18.45 sati, Arena Sport 1) ugostiti češkog velikana. Unatoč lošim rezultatima u proteklom razdoblju, navijači nisu ostavili na cjedilu momčad koja im je prošle sezone priređivala fešte za pamćenje. Rujevičke tribine rasprodane su u dva dana, gromoglasna podrška vući će Riječane do prve pobjede u Europi i prilike da se priključe u borbi za eliminacijsku fazu.

A na ovoj utakmici Victor Sanchez neće imati na raspolaganju Niku Jankovića, prošle sezone jednog od najboljih igrača, no ove sezone potpuno neprepoznatljivog nakon što mu je propao transfer u Fenerbahče. Uefa ga je suspendirala na tri utakmice zbog crvenog kartona u Armeniji, no dojam je da neće previše nedostajati jer u posljednje vrijeme ispao je iz udarnog sastava. Djeluje nezadovoljno, navodno je odbio i produžiti ugovor, aktualni mu istječe sljedećeg ljeta...

Victor Sanchez eksperimentirao je s formacijom 3-4-1-2 na posljednjih nekoliko utakmica, rezultat mu ne ide u prilog, ali činjenica je da je igra bila protočnija, brža i konkretnija. Stvarali su više prilika, a u novom sustavu iskočio je Dominik Taqi (18) koji je ostavio jako dobar dojam i može se reći, preoteo Niki Jankoviću mjesto u prvom sastavu. Energičan, prodoran, pozitivno drzak i neustrašiv, sve ono što je Rijeku krasilo prošle sezone, a ove joj kronično fali, donio je ovaj mladić. Imat će sada priliku zablistati na najvećoj pozornici i tko zna, možda postane novi riječki heroj.

Ipak, glavna misija španjolskog stratega i dalje je probuditi svog najboljeg igrača. Kada je Toni Fruk u formi, za Rijeku nema straha, što smo vidjeli u slučaju dvostruke krune, no kada on stane, zatrokira cijela momčad. Nedostaju njegovi golovi, asistencije i minijature, ove sezone zabio je tek tri gola i jednom asistirao u 16 utakmica. Je li stvar zasićenosti nakon velikih uspjeha ili napora zbog udarnog ritma pa i igranja za reprezentaciju, to će morati otkriti Sanchez i smisliti kako svog velemajstora probuditi. Samo jedna utakmica dovoljna je da se oslobodi njegova čarolija, a tko zna, možda će to biti baš današnja.

Protivnik je po mjeri za motivaciju, češki velikan, momčad vrijedna čak 76 milijuna eura na Transfermarktu, čak 40 više od Rijeke. Sparta drži čelnu poziciju na ljestvici češkog prvenstva, ali da ova momčad nije bauk i da se može igrati protiv nje, dokazao je remi protiv Slovacko proteklog vikenda, pretposljednje momčadi lige.

Najvrjedniji igrači su im napadači, kapetan Lukas Haraslin (7 milijuna eura), koji je upitan za utakmicu na Rujevici zbog ozljede, te Kosovar Albion Rrahmani (8 milijuna eura), ujedno i najbolji strijelac s devet golova u svim natjecanjima. Sparta je, sjetit će se dinamovci te noćne more, prije dvije godine demolirala 'modre' (4-1) i izbacila ga iz Europske lige. Loše po Rijeku je što je nekoliko nositelja iz te momčadi i dalje tu, ali ova Sparta nije nerješiva enigma. To večeras mogu dokazati Fruk i društvo pod reflektorima krcate Rujevice...