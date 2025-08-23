Krčmar i Letica prvaci Europe! Hrvatski pikadisti izdominirali su u disciplini cricket u Sloveniji

Iz godine u godinu s novim vodstvom Hrvatskog pikado saveza sport sve više raste, a pokazuje se to na Europskoj sceni. U Sloveniji se trenutačno održava Europsko prvenstvo u pikadu u organizaciji Europske pikado federacije (EDF), a hrvatski su predstavnici već napravili veliki uspjeh.

Nakon turnira za zagrijavanje, kojeg je usput budi rečeno također osvojio najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (45), uslijedilo je natjecanje u cricketu, a i to je osvojio popularni Boro. Na trećem je mjestu bio još jedan hrvatski predstavnik, Tomislav Rosandić (31).

Spomenuti dvojac je na početku sezone lovio i plasman među najbolje na svijetu u PDC-u. Bili su jako blizu, ali to nisu uspjeli napraviti, no s obzirom na formu ove sezone, vjerujemo da ih već iduće gledamo među ‘elitom’. Osim u muškoj, Hrvatska je imala najbolju pikadisticu, odnosno najbolju igračicu cricketa.

Foto: Hrvatski pikado savez

Godinama već dominira na hrvatskoj sceni, osvaja i europske naslove, a sad je Marina Letica (29) osvojila naslov Europske prvakinje u cricketu. Odlične su ovo vijesti za hrvatski pikado jer je za mjesec dana na rasporedu i Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji, a upravo će Letica i Krčmar predvoditi hrvatske nacionalne selekcije na natjecanju u dalekoj Aziji.