Kreće Cityjeva 'turneja srama': Prvi protivnik ne može biti teži

Oči nogometnog svijeta u nedjelju će biti uprte u Anfield gdje Liverpool dočekuje Manchester City. Bit će to prva utakmica "građana" nakon šokantne presude neovisne komisije koja ih je proglasila krivima za kršenje financijskih pravila. Uzavrela atmosfera na tribinama prepunog stadiona je zajamčena.

Manchester City stiže u goste pod neviđenim pritiskom nakon što je proglašen krivim po većini 115 točaka optužnice. Riječ je o sustavnom kršenju pravila Premier lige u razdoblju od osam sezona. Klub se tereti za korištenje lažnih ugovora kako bi umjetno napuhao prihode.

Anfield awaits ⏱️ https://t.co/UnKJVSwvOu — Manchester City (@ManCity) October 9, 2026

City je u tom procesu negirao sve optužbe i najavio dugotrajnu žalbu na presudu. Ipak, navijači Liverpoola jedva čekaju dolazak rivala jer je njihov omiljeni klub tri puta završio na drugom mjestu iza Cityja u tim godinama koje su pod istragom. Atmosfera na tribinama bit će paklena i izrazito neprijateljska prema gostima iz Manchestera.

Očekuje se da će cijeli stadion jasno izraziti svoje nezadovoljstvo financijskim prekršajima aktualnog prvaka. Engleski mediji ovu utakmicu već nazivaju početkom Cityjeve prvenstvene turneje srama.

Trener Liverpoola Andoni Iraola ima velike glavobolje oko sastavljanja ofenzivnog dijela momčadi uoči teškog okršaja. Dvojica ključnih napadača, Alexander Isak i Cody Gakpo, pretrpjeli su ozljede tijekom reprezentativne stanke i sigurno neće igrati u derbiju. Isak ima problema s bedrenim mišićem, dok se mladi Nizozemac vratio s nezgodnom ozljedom gležnja.

Anfield awaits. Matchday on L4 as we return to #PL action by hosting Manchester City ✊🔴 #LIVMCI https://t.co/2le6zDnfGK — Liverpool FC (@LFC) October 11, 2026

​- Gakpo ima ozljedu gležnja i to je sada samo stvar njegove borbe s boli - poručio je Iraola.

Njih dvojica pridružuju se igračima koji su već duže vrijeme izvan terena. Hugo Ekitike, Conor Bradley i Giovanni Leoni i dalje se oporavljaju od ozbiljnijih ozljeda. Ipak, dobra vijest za domaćine je siguran povratak braniča Jeremyja Jacqueta koji je uspješno sanirao lakšu ozljedu iz reprezentacije.

Federico Chiesa također je i dalje pod velikim upitnikom nakon problema s leđima. Ova važna utakmica bi za talijanskog ofenzivca mogla doći prebrzo.

Gosti u ovaj dvoboj ulaze sa savršenim učinkom pod vodstvom novog trenera Enza Maresce. Pobjednički niz od pet utakmica žele nastaviti i na iznimno zahtjevnom gostovanju u Liverpoolu. Glavna vijest za njihove navijače je da će najbolji strijelac Erling Haaland sigurno istrčati u početnom sastavu.

Snažni Norvežanin je izazvao paniku kada je ranije izašao iz igre u utakmici svoje reprezentacije, ali se u međuvremenu potpuno oporavio. Otišao je na kratki odmor u Marbellu gdje je igrao golf i vratio potrebnu svježinu. Njegov trener potvrdio je da ne postoji nikakav razlog za brigu uoči nedjelje.

​- Oporavio se i potpuno je spreman za Anfield - potvrdio je Maresca.

Za razliku od njega, odlični Phil Foden sigurno propušta veliki derbi na Anfieldu. Ofenzivni veznjak odrađuje treću i ujedno posljednju utakmicu suspenzije nakon crvenog kartona koji je zaradio prošli mjesec. Pod upitnikom je još samo nastup Nice O'Reillyja zbog ranije lakše ozljede.

*uz korištenje AI-a