Bio je kapetan Cityja protiv Dinama. Sad se vraća iz penzije

Španjolska nogometna legenda David Silva u srpnju 2023. godine povukao se u mirovinu, no sada se vraća na velika vrata i igrat će u ligi Hong Konga nakon što je potpisao za Supreme Sha Tin.

Silva je legenda Manchester Cityja za koji je igrao deset godina i s kojim je osvojio četiri Premier lige, dva FA Kupa i pet Liga kupova. Odigrao je za City 436 utakmica i postigao 77 golova. Silva je bio kapetan Cityja u 2-0 pobjedi protiv Dinama u 2. kolu skupina Lige prvaka prije sedam godina. Sada svjetski prvak dolazi u Hong Kong, što su potvrdili i njegov novi klub Supreme Sha Tin i sam Silva.

Dinamo u gostima kod Manchester Cityja izgubio s 2:0 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Potpuno ludilo! Službeno možemo potvrditi da je legendarni Španjolac David Silva naš novi igrač. David dolazi u Hong Kong uskoro i počet će s treninzima, a prije nego što debitira radit će na postizanju prave forme - poručili su iz kluba.

Navijače je pozdravio i sam Silva - Vrlo sam sretan što dolazim, zaista se radujem dolasku u Hong Kong i upoznavanju kulture, ljudi, hrane i nogometa. Zaista se radujem i nadamo se da se vidimo uskoro - istaknuo je Silva.

Navodno je Silva s novim klubom potpisao kratkoročni ugovor, a imat će priliku vidjeti kako izgleda igrati na stadionu kapaciteta 2.200 mjesta.