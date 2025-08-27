Kreće EuroBasket: Srbija najveći favorit za zlato, a pobjedniku će pripasti 'sitniš'. Evo gdje gledati

Kraj kolovoza je već tradicionalno rezerviran za košarkaške majstore, a u sljedeća dva tjedna doznat ćemo tko je najbolji na europskom kontinentu. Od 27. kolovoza do 14. rujna, Cipar, Finska, Latvija i Poljska ugostit će Europsko prvenstvo, dok će se završnica igrati u Rigi. Sve utakmice prenosit će SportKlub.

Nažalost, po prvi put u povijesti među elitom na natjecanju najstarijeg kontinenta neće biti hrvatske reprezentacije. Na to smo već naviknuli što se tiče SP-a i Olimpijskih igara, čija posljednja dva izdanja smo propustili, EuroBasket nam je bio jedina pozornica na kojoj smo tražili oživljavanje naše košarke i povratak među najbolje, no ni tu nas više nema pa ćemo prvenstvo gledati na televiziji. A na njemu će igrati Island, Portugal, Estonija, BiH... Toliko o tome.

Foto: Dusan Milenkovic

A uzbuđenja i majstorskih poteza košarkaških čarobnjaka sigurno neće faliti. Svita NBA zvijezda okupila se za ovaj turnir i svatko od njih želi odvesti svoju reprezentaciju na vrh, a najveći favorit je Srbija koju predvode Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, na koje je koeficijent 2.50. Dok je on nakon kraja klupske sezone uživao u rodnom Somboru, jahao i gledao konjske utrke, opet je srpska javnost mjesecima iščekivala odluku trostrukog MVP-a NBA lige koji se premišljao hoće li igrati na EP-u, no na kraju, na radost cijele nacije, odlučio je opet se staviti na raspolaganje i Srbiju je automatski pretvorio u najvećeg favorita.

Aktualni svjetski prvak Njemačka, koju predvode Dennis Schröder i Fritz Wagner, drugi je favorit turnira s koeficijentom 6,50, dok je na trećem mjestu Francuska koja dolazi na turnir bez niza najvećih zvijezda. Nema Victora Wembanyame, Rudyja Goberta, Mathiasa Lessorta, Vincenta Poiriera, Mostaphe Falla. Najviše su pogođeni na visokim pozicijama, no i dalje je to reprezentacija prepuna energije, mladosti i talenta, pogotovo na bekovskim pozicijama, što će im biti najveći forte na EuroBasketu. Novi vođa reprezentacije je košarkaš Knicksa Guerschon Yabusele.

Foto: Dusan Milenkovic

Naravno, medalji se nada i Grčka koju predvodi Giannis Antetokounmpo, kao i branitelj naslova Španjolska, predvođena braćom Hernangomez, no daleko od svojih slavnih dana. A vjerovali ili ne, Slovenija, kojom će dirigirati ponajbolji košarkaš svijeta Luka Dončić, postavljena je tek za desetog favorita natjecanja. Od najvećih zvijezda, vrijedi spomenuti i Kristapsa Porzingisa koji će s braćom Bertans pokušati donijeti medalju domaćinu Latviji, tu je i litavski centar Jonas Valančiunas, Finac Lauri Markkanen, turski košarkaš Alperen Sengun...

Velika natjecanja prilika su za igrače da steknu slavu i dotaknu zvijezde, a nacionalne saveze obično najviše vesele nagradni fondovi. No, kada je u pitanju košarka, nagrade i nisu nešto izdašne. Španjolska je prošle godine za osvajanje EP-a u nogometu dobila 28 milijuna eura, a osvajač EuroBasketa će u blagajnu pospremiti tek milijuna eura. U usporedbi s nogometom, pravi sitniš.