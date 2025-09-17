Kreće invazija dinamovaca na Split. Evo kada se prodaju karte

Hajduk i Dinamo će u subotu odigrati prvi derbi sezone. Poljud je popunjen do zadnjeg mjesta i neupitno je da će atmosfera biti na vrhuncu, kako dolikuje i derbiju. Očekuje se i velik broj navijača Dinama na gostujućoj tribini, a Dinamo je uspio dogovoriti i poseban način kupnje ulaznica.

Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Naime, Dinamo je na raspolaganje dobio 1794 ulaznice koje se od srijede prodaju na Maksimiru po cijeni od pet eura. Zatim je Dinamo objavio da je iznimno tražio da ulaznice može prodavati i dan prije utakmice, tako da će ticket point biti otvoren i u petak, ako se sav kontingent do tada ne rasproda.

"GNK Dinamo je tražio i iznimno dobio dozvolu da prodaje ulaznice za gostovanje u Splitu dan prije utakmice te zbog toga mijenjamo raspored prodaje. U ovom trenutku prodano je oko 1050 ulaznica za navijače Dinama.

Novi raspored prodaje ulaznica za utakmicu Hajduk - Dinamo:

Srijeda 17.9. od 9 do 19 sati za vlasnike godišnjih ulaznica

Četvrtak 18.9. od 11 do 19 sati za članove kluba

Petak 19.9. od 11 do 19 sati slobodna prodaja", stoji u objavi Dinama.

Budući da se "bili" i "modri" prate u stopu ove sezone, ovo je prilika da se netko od vječnih rivala odvoji na tablici. Obje momčadi su bez pobjede u zadnje dvije utakmice, a pobjeda u derbiju bi za obje momčadi bio veliki vjetar u leđa.