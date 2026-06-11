KREĆE LUDNICA Mundijal će koštati 14 milijardi $, domaćini se boje masovnih prosvjeda...
Politika u SAD-u je, nažalost, pokvarila nogometnu atmosferu već i prije početka nizom kontroverzi. Od strogih imigracijskih politika, diplomatskih napetosti i problema s vizama, do logističkoga kaosa, prosvjeda i rekordno visokih cijena
Odbrojavanje i iščekivanje spektakla je završilo, neće biti problem niti ostati budan do sitnih noćnih sati sljedećih 40 dana jer sve će biti podređeno nogometu. Kada večeras u 21 sat, na kultnom Azteca stadionu, krene lopta s centra na utakmici Meksika i Južne Afrike (HRT 2), službeno će početi 23. izdanje Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku,, najmasovnijeg do sada s čak 48 reprezentacija. Među njima je i Hrvatska, koja brani broncu iz Katra.