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Foto: KIM HONG-JI/REUTERS
MEKSIKO I JUŽNA AFRIKA OTVARAJU PLUS+

KREĆE LUDNICA Mundijal će koštati 14 milijardi $, domaćini se boje masovnih prosvjeda...

Piše Zdravko Barišić,

Politika u SAD-u je, nažalost, pokvarila nogometnu atmosferu već i prije početka nizom kontroverzi. Od strogih imigracijskih politika, diplomatskih napetosti i problema s vizama, do logističkoga kaosa, prosvjeda i rekordno visokih cijena

Odbrojavanje i iščekivanje spektakla je završilo, neće biti problem niti ostati budan do sitnih noćnih sati sljedećih 40 dana jer sve će biti podređeno nogometu. Kada večeras u 21 sat, na kultnom Azteca stadionu, krene lopta s centra na utakmici Meksika i Južne Afrike (HRT 2), službeno će početi 23. izdanje Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku,, najmasovnijeg do sada s čak 48 reprezentacija. Među njima je i Hrvatska, koja brani broncu iz Katra. 

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