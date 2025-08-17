Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA KULTNOM SAN SIRU

Kreće nova era velike karijere: Evo gdje gledati Modrićev debi

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Kreće nova era velike karijere: Evo gdje gledati Modrićev debi
Foto: AC Milan

Hrvatski kapetan predstavit će se navijačima Milana na velebnom stadionu koji će tijekom ove sezone zvati domom. Službeni debi za 'rossonere' označit će novu eru u Modrićevoj karijeri

Kasno se priključio pripremama Milana zbog Svjetskog klupskog prvenstva, no Luka Modrić (39) odmah je ostavio trag po dolasku. Debitirao je za talijanskog velikana, neslužbeno, u prijateljskoj utakmici protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu i bio jedan od najboljih pojedinaca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu 02:49
Luka Modrić baca dres navijačima u Milanu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

I naravno, kao i mnogo puta do sada, zakuhao situaciju za jedini gol 'rossonera', popularno nazvano "predasistirao". Da kojim slučajem postoji takva kategorija, nema sumnje da bi Modrić bio na samom vrhu.

Bio je dobar prema naprijed, u obrani čvrst i na pravom mjestu, razigravao je suigrače i diktirao tempo igre te generalno ostavio vrlo dobar dojam. Večeras će od 21.15 imati priliku za službeni debi, a predstavit će se navijačima na kultnom San Siru gdje će ga uživo gledati oko 66 tisuća ljudi, koliko se predviđa da će doći pogledati prvu utakmicu Milana ove sezone u prvom kolu talijanskog kupa protiv Barija.

Foto: AC Milan

Modrić, prema predviđanju talijanske Gazzette, neće biti u prvih 11. Potrebno mu je još malo vremena da upozna suigrače i dođe do željene forme, da u potpunosti pohvata zamisli trenera Massimiliana Allegrija i onda će konkurirati i za udarni sastav premda će za manje od mjesec dana napuniti 40 godina.

Hrvatski kapetan će, dakle, krenuti s klupe, a šansu će sasvim sigurno dobiti u nastavku, kao i protiv Chelseaja. Allegri ga je tada poslao u igru već nakon poluvremena.

Očekivani sastav Milana (3-5-2): Maignan - Gabbia, Tomori, Pavlović - Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan - Pulišić, Leao

Prijenos utakmice bit će dostupan na Areni Sport 4.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025