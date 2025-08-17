Kreće nova era velike karijere: Evo gdje gledati Modrićev debi

Kasno se priključio pripremama Milana zbog Svjetskog klupskog prvenstva, no Luka Modrić (39) odmah je ostavio trag po dolasku. Debitirao je za talijanskog velikana, neslužbeno, u prijateljskoj utakmici protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu i bio jedan od najboljih pojedinaca.

I naravno, kao i mnogo puta do sada, zakuhao situaciju za jedini gol 'rossonera', popularno nazvano "predasistirao". Da kojim slučajem postoji takva kategorija, nema sumnje da bi Modrić bio na samom vrhu.

Bio je dobar prema naprijed, u obrani čvrst i na pravom mjestu, razigravao je suigrače i diktirao tempo igre te generalno ostavio vrlo dobar dojam. Večeras će od 21.15 imati priliku za službeni debi, a predstavit će se navijačima na kultnom San Siru gdje će ga uživo gledati oko 66 tisuća ljudi, koliko se predviđa da će doći pogledati prvu utakmicu Milana ove sezone u prvom kolu talijanskog kupa protiv Barija.

Modrić, prema predviđanju talijanske Gazzette, neće biti u prvih 11. Potrebno mu je još malo vremena da upozna suigrače i dođe do željene forme, da u potpunosti pohvata zamisli trenera Massimiliana Allegrija i onda će konkurirati i za udarni sastav premda će za manje od mjesec dana napuniti 40 godina.

Hrvatski kapetan će, dakle, krenuti s klupe, a šansu će sasvim sigurno dobiti u nastavku, kao i protiv Chelseaja. Allegri ga je tada poslao u igru već nakon poluvremena.

Očekivani sastav Milana (3-5-2): Maignan - Gabbia, Tomori, Pavlović - Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan - Pulišić, Leao

Prijenos utakmice bit će dostupan na Areni Sport 4.