Kreće pikado ludnica: Hrvat lovi milijun €, naslov brani tinejdžer

It's the most wonderful time of the year! Pjeva to u svevremenskom klasiku Andy Williams, često se to vrti u predbožićno vrijeme na svim mogućim kanalima, a prava je to istina jer nam stiže - Svjetsko prvenstvo u pikadu! Iako je bilo upitnika hoće li se premještati iz već legendarne palače Alexandra u Londonu, i dalje je ondje. Za ulaznice ste se mogli prijaviti već godinu dana unaprijed, a mnogi fanovi iskoristili su to za nevjerojatnu uživanciju u najbožićnijem sportu na planetu. Osim pikadistica i pikadista, veliku ulogu na tom turniru specifično ima publika.

Piva ima za sve, u prosjeku se popije oko 150.000 litara tijekom cijelog prvenstva, koje traje od 11. prosinca sve do finala, koje je na rasporedu 3. siječnja. Želite li otići na prvenstvo, ulaznicu ćete osigurati po cijeni od 76 eura za mjesto za stolom te 64 eura za mjesto na tribini, a kako odmiče turnir, raste i cijena. Za finale ćete trebati izdvojiti otprilike 117 eura za mjesto za stolom ili 105 eura za tribinu. Dodatni trošak bit će i nešto za piće, poput pinte piva, koja košta 9 eura. Za one koji ne piju alkohol tu su sokovi i voda po oko 3,50 eura. Ima i hrane, burgeri su po 9, pommes frites još 5, kao i grickalice.

Foto: privatna arhiva

Vrijeme je da se okrenemo i sportu. Favorit za osvajanje turnira je mladi Luke Littler (18), branitelj naslova svjetskog prvaka i apsolutno čudo pred pločom. Ubojit u izlazima, vrhunski u prosjeku. Uz prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo, pet velikih turnira uz pregršt manjih, "The Nuke" je trenutačno nedodirljivi vladar pikada. U prikrajku čeka iskusni Velšanin Gerwyn Price (40), koji je stvarao probleme Littleru, a svjetski prvak od prije četiri godine je, prema mišljenju mnogih, drugi favorit turnira, bez obzira na to što je tek deveti u plasmanu.

Foto: Andreas Gora/DPA

Hrvatski predstavnik na turniru je Boris Krčmar (46), najbolji svjetski pikadist na elektroničkoj ploči, a na onoj klasičnoj još čekamo veliki uzlet. Nije se mnogo natjecao ove godine na najvećoj sceni jer je ostao bez Tour Carda, koji mu to omogućuje, ali pokušat će se vratiti onamo na kvalifikacijskim turnirima u siječnju. U prvom kolu turnira "Dum-Dum" igra protiv Engleza Lukea Woodhousea (37), 25. igrača svijeta, koji uvelike ovisi o trenutku. I u prošlosti je igrao baš "toplo-hladno", nema konstantu i može pobijediti sve iz vrha na dobar dan, ali u loše dane, koji su česti, uglavnom gunđa na sebe ispred ploče. Taj je meč na rasporedu u subotu, 13. prosinca, oko 15.40, ovisno o ostalim mečevima.

Foto: Hrvatski pikado savez

Počinje lov 128 igrača i igračica na 1,1 milijun eura! Toliko nosi pobjednik, a oni koji ispadnu u prvom kolu imaju sigurnih 17.000 eura. John McDonald viče "It's time to meet the players", kreće ulazna glazba, a vi ste pred naslonjačem i - uživate!