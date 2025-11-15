Pikado 'ludnica' neće proći bez Hrvata! U svehrvatskom finalu Krčmar osigurao mjesto na SP-u

Prosinac je rezerviran za najzabavnije svjetsko prvenstvo, ono u klasičnom pikadu pod okriljem PDC-ja, a tamo će predstavnika imati i Hrvatska! Na kvalifikacijama u Slovačkoj mjesto u Londonu ugrabio je najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar koji je u finalu slavio protiv sunarodnjaka Tomislava Rosandića s 7-6! Nakon što je 'pokorio' elektronsku scenu, Boris sad nastavlja s odličnim igrama i u klasičnom pikadu.

Finale je ujedno i bilo najnapetiji meč turnira koji je otišao sve do posljednjeg lega, a tamo je boris otvorio s dva maksimuma, s dvije 180-ke i priveo meč kraju, nije ostavio mogućnost za pogrešku pred samim krajem. Valja čestitati i Tomislavu Rosandiću, koji iz turnira u turnir igra sve bolje i uskoro bi se moglo nadaleko čuti za njega jer je veliki uspjeh pred vratima.

Vrhunski meč bio je i onaj u polufinalu između našeg Borisa i, uz Hrvate, jednog od favorita za plasman u London, Slovenca Benjamina Pratnemetera. Čudesno je pogodio izlazak 143 za potvrdu breaka i odlazak na 6-3 čime je slomio moral protivniku te sve začinio još jednim breakom za 7-3.

Foto: Facebook/srpskasport

Već u polufinalu je bilo jasno da će u finalu igrati Hrvat jer su se tamo našli spomenuti Krčmar i Pratnemer, a u drugom je protiv Rosandića igrao Romeo Grbavac kojeg ćemo gledati na drugom Svjetskom prvenstvu, onom pod okriljem WDF-a gdje će pikado romantičari pratiti Guzzyja, dok ćemo za Dum Duma također navijati u prosincu na velikoj sceni.