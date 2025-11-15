Obavijesti

Sport

Komentari 0
PUT ALLY PALLYJA

Pikado 'ludnica' neće proći bez Hrvata! U svehrvatskom finalu Krčmar osigurao mjesto na SP-u

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Pikado 'ludnica' neće proći bez Hrvata! U svehrvatskom finalu Krčmar osigurao mjesto na SP-u
Foto: Hrvatski pikado savez

Igrao se u finalu odlučujući leg, ali tamo od prve tri strelice nije bilo upitno tko će pobijediti jer je Krčmar pogodio dva maksimuma i zatim bez drame osigurao mjesto na prestižnom natjecanju

Prosinac je rezerviran za najzabavnije svjetsko prvenstvo, ono u klasičnom pikadu pod okriljem PDC-ja, a tamo će predstavnika imati i Hrvatska! Na kvalifikacijama u Slovačkoj mjesto u Londonu ugrabio je najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar koji je u finalu slavio protiv sunarodnjaka Tomislava Rosandića 7-6! Nakon što je 'pokorio' elektronsku scenu, Boris sad nastavlja s odličnim igrama i u klasičnom pikadu.

VELIKI PODVIG VIDEO Boro, kralj elektronskog pikada! Čudesni Boris Krčmar je deveti put postao svjetski prvak
VIDEO Boro, kralj elektronskog pikada! Čudesni Boris Krčmar je deveti put postao svjetski prvak

Finale je ujedno i bilo najnapetiji meč turnira koji je otišao sve do posljednjeg lega, a tamo je boris otvorio s dva maksimuma, s dvije 180-ke i priveo meč kraju, nije ostavio mogućnost za pogrešku pred samim krajem. Valja čestitati i Tomislavu Rosandiću, koji iz turnira u turnir igra sve bolje i uskoro bi se moglo nadaleko čuti za njega jer je veliki uspjeh pred vratima.

Vrhunski meč bio je i onaj u polufinalu između našeg Borisa i, uz Hrvate, jednog od favorita za plasman u London, Slovenca Benjamina Pratnemetera. Čudesno je pogodio izlazak 143 za potvrdu breaka i odlazak na 6-3 čime je slomio moral protivniku te sve začinio još jednim breakom za 7-3.

Foto: Facebook/srpskasport

Već u polufinalu je bilo jasno da će u finalu igrati Hrvat jer su se tamo našli spomenuti Krčmar i Pratnemer, a u drugom je protiv Rosandića igrao Romeo Grbavac kojeg ćemo gledati na drugom Svjetskom prvenstvu, onom pod okriljem WDF-a gdje će pikado romantičari pratiti Guzzyja, dok ćemo za Dum Duma također navijati u prosincu na velikoj sceni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!
IDEMO NA MUNDIJAL

Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1: Uvjerljiva i, možemo reći, dominantna pobjeda Hrvatske od 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70') pred 7846 gledatelja na Rujevici
Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'
NAKON POBJEDE

Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'

​Srpski mediji ističu kako su Farski Otoci šokirali Hrvatsku u 15. minuti, ali kako se onda dogodilo ono što su svi očekivali, dok SportSport iz BiH piše kako neki vide Hrvatsku na vrhu svijeta ​

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025