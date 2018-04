Kreće 'Tour of Croatia': Bicikli koji jure na gorivo od 32 krafne

Bicikli od 12.000 eura, vozači s plaćama od dva milijuna eura na godinu, etape u kojima se potroši i 6000 kalorija, tisuću kilometara, koliko će proći biciklisti u šest dana najzahtjevnije rute do sada. To je ovogodišnji Tour of Croatia.

Kad tijekom utrke majica za vodećeg u poretku promijeni pet puta vlasnika, onda je svima jasno da je utrka - turbo zanimljiva. Tako je bilo lani, a ove godine se očekuje još veći spektakl.

- Ove godine vrh Sv. Jura čini se osvojiv pa bi neke stvari mogle biti definirane nakon treće etape, što petu etapu čini puno zanimljivijom. Napadi bi mogli početi u ranijoj fazi utrke, a kad krenu napadi, onda dolazi do izuzetno zanimljviih stvari na čelu. Tad bude otpadanja, hvatanja, utrka bude spektalularna - rekao je Vladimir Miholjević, bivši najbolji hrvatski biciklist i direktor utrke.

Najteža brdska etapa bit će treća, još zahtjevnija ruta nego proteklih godina na kojoj će prolaziti Velebitom, penjati se na vrh Sv. Jure na Biokovu (1763 metra) te se uspinjati na Učku. Najteža etapa po visinskoj razlici bit će peta, Rabac – Labin – Poklon (Učka) – Kastav – Viškovo – Rijeka – Opatija – Poklon (Učka).

- Biciklist težak 70 kilograma tijekom etape izgubi 6000 kalorija. Kako vratiti te kalorije u kratkom vremenu? Prvo, biciklisti jedu tijekom utrke. Drugo, organizam je naučen pa u nekim fazama niskog intenziteta ne koristi rezerve glikogena, nego masti. U danu kad se potroši 6-7000 kalorija biciklist neminovno ide u deficit, ali je onda bitno da su zadovoljene količine bjelančevina - objasnio je direktor Miholjević.

One of my favourite races starts tomorrow. Breathtaking views and the best cyclists from Central and Eastern Europe. Tour of Croatia! ❤❤❤ #TourOfCroatia pic.twitter.com/5iav90x4Cj