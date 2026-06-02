Krenuli iz zadnje lige, bili su beskućnici, a iduće sezone će na novom stadionu igrati 3. ligu

Prije 15 godina White Stonesi nezadovoljni stanjem u nekadašnjem varaždinskom nogometnom prvoligašu osnovali su vlastiti klub. U početku su ih mnogi gledali s podsmijehom i govorili su kako će oni uopće voditi klub budući da je riječ o navijačima, a mnogi navijače gledaju s predrasudama. No, klub je rastao i danas se natječe u trećem rangu hrvatskog nogometa. Krenuo je iz zadnje lige, tada 2. ŽNL Istok.

- Naš klub utemeljen je na slavi starog Varteksa, čini ga i poštovanje prema sportu, prema igri i prema protivnicima te, naravno, strast. To troje na kraju čini nešto što je sažeto u našem sloganu, Varteks je osjećaj. To nas drži svih ovih 15 godina i tjera nas naprijed - istaknuo je Siniša Fučkar, predsjednik Nogometnog kluba Varteks na svečanoj sjednici održanoj u varaždinskom Kinu Gaj.

Klub je iz godine u godinu rastao i konstantno rezultatski napredovao. Prvo su utakmice igrali na igralištu u Jalkovcu, pa zatim kratko na stadionu Varteksa, pa Čakovcu i Sračincu.

Na kraju je pronađeno rješenje i utakmice su Bumbari igrali na stadionu Sloboda.

- Mi smo praktički do 2019. godine bili beskućnici. Bili smo prvi i u tome da napravimo vlastitim sredstvima igralište s umjetnom travom, što nam je omogućilo treniranje i rad. Uz pomoć Grada dobili smo tribinu 2024. godine, a evo sada nas čeka i završetak infrastrukturnog projekta - ističe Fučkar.

Na Hrašćici je nedavno završen i travnjak te službeno otvorenje trebalo bi biti već u srpnju, a u planu je dovesti neko atraktivno ime. Iz kluba su najavili da je u planu i dogradnja i uređenje objekta.

Naročito zbog malenih nogometaša jer škola nogometa broji 260 članova. Seniorska ekipa pod vodstvom Dražena Beseka uspjela je ove sezone izboriti ostanak u 2. nogometnoj ligi, završivši na 11. mjestu s 31 bodom.

- Ukupna i dugoročna vizija jest nastaviti graditi lokalni klub koji je uspješan i održiv, kako na terenu tako i izvan njega. Težimo ostvariti najbolji mogući plasman, pa i plasman u više rangove natjecanja, ali da se ne naruše klupski temelji i principi. To naše ambicije čini još zahtjevnijima za ostvariti, ali ne odustajemo od svojih snova - zaključio je Fučkar.

Dodajmo da su na svečnosti dodijeljene i zahvalnice bivšim i sadašnjim dužnosnicima kluba.