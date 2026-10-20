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Foto: I. Šoban, M. Prpić, M. Habljak, J. Mikačić/PIXSELL, L. Stanzl/GNK Dinamo
DINAMOVA GOL MAŠINA PLUS+

KRENUO VELIKI PLES MILIJUNA Beljo tukao i Kanea i Haalanda! Pogledajte nestvarnu godinu

Piše Josip Tolić,

Dion Drena Beljo eksplodirao u Dinamu. Tržišna vrijednost skočila mu je na 15 milijuna eura, a bogati klubovi već kruže

Ovo je totalno nešto drugo nego što sam dosad imao u karijeri, i igrati i imati priliku sudjelovati. Moglo je bolje, svjestan sam da mogu bilje. Nastojat ću to popraviti i što više pomoći momčadi, zavapio je početkom godine Dion Drena Beljo (24) na pripremama u snijegom prekrivenom Čatežu.

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