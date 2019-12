Kriv sam. Ako sam ja problem, onda je to najmanji problem...

Ja sam maksimalno koncentriran na rad. Ne mogu utjecati na te stvari hoću li i dalje ostati, ja ću nastaviti dalje maksimalno koncentrirano. Uzvici 'Buriću odlazi?' Znate mene, ja ne mogu utjecati na to, to može samo predsjednik. Ja nastavljam rad s momčadi, imam nevjerojatnu želju za radom, ako sam ja problem, onda je to najmanji problem, rekao je Damir Burić nakon poraza od Rijeke 4-0.

Hajduk je krenuo jako dobro, pogodili su u prvom poluvremenu dvije stative u jednom napadu, ali sve se raspalo nakon što su Riječani poveli krajem prvog dijela. Splićani su izgubili ritam, a ako su tada izgubili ritam, kako tek objasniti završnicu u kojoj su 'popili' tri komada.

- Mi smo dobro otvorili utakmicu, ali nismo realizirali naše prilike, nije nam ništa ušlo, bio je takav dan, nemam objašnjenja za neke stvari... Dogodilo se puno toga negativnoga, primili smo gol iz akcije koju je trebalo biti lako obraniti, nakon toga smo se otvorili i napadali, ali smo morali i braniti veliki dio praznog terena... Visoki poraz ide na moj račun, ja sam riskirao, išao ''all inn'' i ja sam kriv za poraz, a ne momci. Kao što se u pobjedama nismo uzvisili, tako se ni sad nećemo poniziti, držimo svoj plan, ima tu dosta dobrih stvari, nastojat ćemo ih pokazati u idućim utakmicama. - rekao je Burić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Riječani su prekinuli Hajdukov niz od osam pobjeda zaredom na Poljudu, a Burić smatra da gosti nisu ozbiljnije zaprijetili krajem drugog dijela. Rijeka je posljednji put Hajduku četiri gola na Poljudu utrpala 2006. godine kada je također bilo 4-0.

- Nije to objektivno stanje na terenu, rekao sam da se ovo na kraju dogodilo zbog pogrešaka i naše otvorene igre. Mi smo išli dati gol, Rijeka je sve što je zapucala na kraju ušlo. Ima takvih dana, ali nakon takvih dana se treba skupiti i reći jedan drugome što treba, skupiti se i ići dalje. Žao mi je navijača koji su došli u velikom broju, mi nismo ispunili ono što smo željeli. Bila je čudna utakmica, moramo učiti iz ovoga, brzo učiti i nastojati korigirati stvari u već u Zaprešiću.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Svatoka ste izvukli, ostavili ste mladog Radića na širokom prostoru s Hamzom u paru?

- Trebalo nam je bolje otvaranje igre iz zadnje linije, stavili smo zato Hamzu straga, jer je Čolak bio sam u napadu. Ubacili smo i Stanka Jurića zbog skoka... Imali smo bezbroj prekida i kornera, a nijedan nije bio opasan. Nedostajalo nam je puno igrača, pogotovo u obrani, očito nismo toliko dobri da ih možemo nadomjestiti.

Dojam je da je nedostajalo agresije kad se utakmica lomila, sve do drugog gola Rijeke?

- Oni su strpljivo čekali na naše pogreške, išli su u brzu tranziciju, očitali su nam lekciju kako doći do pobjede.

U Zaprešić ćete opet desetkovani, nema vam zbog kartona Nejašmića, Hamze i Caktaša?

- Uvijek neki problemi, kartoni, izostanci... Vidjeli smo što nam znači sigurnost u obrani, ne možemo nadomjestiti tri igrača tek tako. To se odražava na sve, a na nama je da nađemo prava rješenja.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Imate li snage podići momčad do kraja polusezone?

- Ne sumnjam da ćemo mi na izaći pravi put, to je samo pitanje vremena...

Logično, trener Rijeke bio je presretan nakon pobjede. Približili su se Hajduku na samo tri boda zaostatka, a tako su i barem malo isprali onaj poraz od Dinama 5-0.

- Čestitke igračima na pobjedi i navijačima koji su nas podržali u velikom broju. Po dogovoru smo krenuli na način da držimo nulu čvrsto otraga, dali smo gol u pravo vrijeme, drugo poluvrijeme smo otvorili s čvrstinom u sredini, znali smo da će se Hajduk iz minute u minutu otvarati, i mi smo to iskoristili. Jedna divna pobjeda za nas i za klub - rekao je Rožman ta početak.

Jeste li se čuli i konzultirali s Matjažem Kekom uoči ove utakmice?

- On je izbornik, čujem se i s njim i s drugim trenerima, tražimo rješenja, pričamo međusobno, pogotovo mi mladi treneri.

Je li vas pobjeda učvrstila na klupi Rijeke?

Ne opterećujem se time, tu sam, bitno mi je da su igrači preokrenuli priču o sebi, bore se jedan za drugoga. Simon Rožman nije bitan, bitno je kako klub želi izgledati.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Dojam je da ste prekopirali način na koji je Gorica dobila Hajduka?

Gledamo sve utakmice, analiziramo protivnike, bitno je da momci na terenu naprave ono što mi želimo. Nije to onako kako mi do kraja želimo, ali idemo korak po korak...

Pogodili ste s promjenama?

I prije utakmice imali smo plan, imali smo dobar rezultat pa smo mijenjali Acostyja, umorio se i Capan pa smo išli logikom, mijenjali ono što je momčad trebala.

Bit će zanimljiva bitka za drugo mjesto?

Bit će dugo i neizvjesno, Dinamo izgleda najbolje, mi ostali se borimo, mi ćemo napraviti sve da budemo što bolji i da uzmemo što više bodova, pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti.