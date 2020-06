'Kriva je Vlada, a ne Đoković! Nije stavio nikome pištolj na glavu ni htio 5000 gledatelja'

Ti ljudi dovedeni su u zabludu, to je bilo jedino mjesto na svijetu gdje smo mogli vidjeti toliko ljudi na tribinama, rekao je Richard Gasquet koji smatra da Novak Đoković nije kriv za događanja u Zadru

<p><strong>Novak Đoković</strong> nije krivac. Nije nikome stavio pištolj na glavu niti je zahtijevao da na tribinama bude 5.000 ljudi. Vlada je dopustila da se na jednom mjestu okupi toliki broj gledatelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Utakmica tenisača i košarkaša Zadra</strong></p><p>Iako ga zadnja dva dana kolege i svi drugi uglavnom napadaju, ima i onih koji su na strani Novaka Đokovića, tj. ne krive ga zbog svega što se dogodilo na drugoj postaji njegovog Adria Toura u Zadru. <strong>Richard Gasquet </strong>je taj.</p><p>- Ti ljudi dovedeni su u zabludu, to je bilo jedino mjesto na svijetu gdje smo mogli vidjeti toliko ljudi na tribinama - dodao je Francuz za <a href="https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Gasquet-les-tournois-ne-vont-pas-s-arreter-pour-un-cas-positif/1145726" target="_blank"><strong>L'Equipe</strong></a>.</p><p>- Vjerujem da ćemo krenuti naprijed, bez obzira na nekoliko slučajeva zaraze. Ne vjerujem da će doći do otkazivanja turnira. Ljudima je teško pojmiti što se događa, ali ušli smo u novu eru. Ovo je neki drugačiji svijet od onog koji smo poznavali. Iznenadilo bi me, ipak, da se natjecanja ukinu. Turniri neće stati zbog ovog slučaja.</p><p>Sve ovo što se dogodilo u Zadru, postavlja još više pitanja oko nastavka teniske sezone koji bi se trebao dogoditi 14. kolovoza. Prava je postavio<strong> Andy Murray</strong>, na primjer.</p><p>- Ako svi moraju biti zatvoreni u "balonu", koja će biti kazna za one koji prekrše pravila, koji izađu iz "balona"? Zamislite situaciju, zadnji su dani US Opena i netko tko je dogurao daleko, prekršio je pravila. Otišao je prošetati na Manhattan ili nešto slično. Onda dobije virus i ne može se natjecati, a treba nastupiti u četvrtfinalu ili polufinalu. Bilo bi to iznimno frustrirajuće, zar ne? Dakle kako se točno misle provoditi i kontrolirati te mjere? Nisam siguran da je to moguće - zapitao se pobjednik njujorškog Grand Slama 2012. godine.</p>