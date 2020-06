'Đokoviću, i da si na Sjevernom polu, to ne možete napraviti. Izveli ste pravi horor-show...'

<p>Sa svih strana teniskog svijeta uglavnom pristižu otrovne i napadački nastrojene strelice na ono što se prošlog vikenda dogodilo u Zadru u režiji <strong>Novaka Đokovića</strong>. Objava <strong>Grigora Dimitrova</strong> da je pozitivan na korona virus pokrenula je lavinu koja je spektakularnu završnicu spektakla u "pet do 12" pretvorila u šokantnu, a s kojom će se sada najviše od svih morati boriti prvi tenisač svijeta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Otkazano finale Adria Toura</strong></p><p>- Bio je to horor-show - rekao je Brazilac <strong>Bruno Soares,</strong> partner našeg Mate Pavića u parovima, za <a href="https://globoesporte.globo.com/tenis/noticia/bruno-soares-critica-torneio-de-djokovic-apos-casos-de-coronavirus-show-de-horror.ghtml" target="_blank"><strong>GloboEsporte.</strong></a></p><p>- Vidio sam ogromnu neodgovornost i nezrelost. Ma, sve i da si na Sjevernom polu, nemoj partijati i onda to objavljivati na Instagramu. Bili su toliko neodgovorni da mi je teško naći riječi.</p><p>Gotovo nitko nije na Đokovićevoj strani niti, realno, ispada sada, ima ikakve osnove da bude. Kritičari, barem oni njegovi stalni, sada su došli na svoje. A ima ih...</p><p>- Ne vjerujem da je bila nužna zabava igrača na kojoj su svi bili jedan na drugome, a sad su dvojica pozitivna. Đoković bi trebao osjećati nekakvu odgovornost i za to kako je sve to završilo - kaže Britanac<strong> Daniel Evans.</strong></p><p><br/> <br/> - To je loš primjer, čak i ako pravila u pojedinoj zemlji sve to dopuštaju. Ali pandemija nije šala. Potpuno su zanemarili sve mjere sigurnosti.</p><p><strong>Andy Murray,</strong> pak, sve je iskoristio da bi postavio nekoliko pitanja organizatorima US Opena na koja vjerojatno još ni oni ne znaju dati konstruktivan odgovor, a US Open trebao bi početi 31. kolovoza.</p><p>- Ako svi moraju biti zatvoreni u "balonu", koja će biti kazna za one koji prekrše pravila, koji izađu iz "balona"? Zamislite situaciju, zadnji su dani US Opena i netko tko je dogurao daleko, prekršio je pravila. Otišao je prošetati na Manhattan ili nešto slično. Onda dobije virus i ne može se natjecati, a treba nastupiti u četvrtfinalu ili polufinalu. Bilo bi to iznimno frustrirajuće, zar ne? Dakle kako se točno misle provoditi i kontrolirati te mjere? Nisam siguran da je to moguće - zapitao se pobjednik njujorškog Grand Slama 2012. godine.</p>