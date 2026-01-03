Nakon dobre polusezone našim klubovima vjerojatno sam bio preskup. U Sigmi me dočekao direktor koji zna hrvatski..., otkriva Fabijan Krivak prve dojmove nakon prelaska u češkog prvoligaša
IZ LOKOMOTIVE OTIŠAO U SIGMU PLUS+
Krivak za 24sata: Češka liga jača je od HNL-a. Dinamo i Hajduk? Bio sam im preskup
Čitanje članka: 3 min
Fabijan Krivak (20) napustio je prije nekoliko dana Lokomotivu i otišao u Sigmu iz Olomouca, iz gradića od oko 100.000 stanovnika. Krivakov odlazak u Češku iznenadio je hrvatsku sportsku javnost, ali kad stvari stavite u kontekst...
