Krizna situacija u Chelseaju! Trener koji je izvadio klub iz ponora naprasno dobiva otkaz?

Čini se da je još jednoj trenerskoj epizodi u Chelseaju došao kraj. Samo nekoliko mjeseci nakon što je prošle sezone vodio klub do trofeja u Konferencijskoj ligi i Svjetskom klupskom prvenstvu, Enzo Maresca nalazi se na izlaznim vratima Stamford Bridgea. Hitni razgovori o njegovoj budućnosti održani su na samu Novu godinu, a sve upućuje na to da Talijan neće voditi momčad u nedjeljnom derbiju protiv Manchester Cityja.

Očekuje se da će rastanak biti službeno potvrđen već tijekom prvog dana 2026. godine, a razlog je potpuni prekid odnosa s klupskim vodstvom. O ovome izvještaju engleski mediji poput Sky Sportsa i insajder Fabrizio Romano.

Problemi su kulminirali tijekom katastrofalnog prosinca u kojem je Chelsea upisao samo jednu pobjedu u sedam prvenstvenih utakmica i ispustio čak 15 bodova iz pozicija u kojima je vodio. Ipak, prvi znakovi dubljeg razdora pojavili su se još sredinom mjeseca, nakon pobjede protiv Evertona.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Maresca je tada zbunio javnost i klupske čelnike zagonetnim komentarima, tvrdeći da proživljava svojih "najgorih 48 sati" u klubu.

​- Mnogi me ljudi ne podržavaju - dodao je tada, odbivši pojasniti na koga točno misli.

Konačni udarac dogodio se na Staru godinu, u remiju 2-2 protiv Bournemoutha na domaćem terenu. Navijači su Marescu ispratili zaglušujućim zvižducima, a posebno su mu zamjerili izmjenu Colea Palmera, skandirajući mu "Ne znaš što radiš".

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Talijan se nakon utakmice nije pojavio na konferenciji za novinare, a njegov pomoćnik Willy Caballero pravdao ga je bolešću. Međutim, dobro upućeni izvori tvrde da je Maresca već tada razmišljao o svojoj budućnosti i da je odnos s upravom bio nepopravljivo narušen.

Rat s vlasnicima i borba za moć

U pozadini svega je sukob talijanskog stručnjaka s vlasnicima iz grupacije Clearlake Capital. Maresca se navodno osjećao potkopano i bez potrebne podrške, smatrajući da se njegove strateške odluke ne poklapaju s vizijom kluba. Posebno ga je frustrirala struktura u kojoj nije imao veću kontrolu nad transferima, što mu vlasnici, koji su izgradili opsežan skautski tim, nisu bili spremni prepustiti.

S druge strane, strpljenje uprave bilo je na izdisaju zbog Marescinih odluka tijekom utakmica, ali i njegovog ponašanja izvan terena. Iako su u klubu vrlo nerado pribjegavali smjeni trenera usred sezone, poučeni iskustvima s Thomasom Tuchelom i Grahamom Potterom, osjećali su da je situacija postala neodrživa. Chelsea se trenutno nalazi na petom mjestu Premier lige , s ogromnih 15 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom, što je daleko ispod očekivanja.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Kao glavni kandidat za Marescinog nasljednika spominje se Liam Rosenior, menadžer Strasbourga, francuskog kluba koji je u partnerskom odnosu s Chelseajem. U kombinacijama su navodno i Andoni Iraola te Oliver Glasner.

Tako bi se mogla završiti još jedna turbulentna priča na klupi "bluesa". Maresca, koji ima ugovor do 2029. godine, na odlasku je nakon što je klubu donio europske trofeje, ali i ušao u otvoreni sukob s onima koji ga plaćaju. Chelsea, pak, nastavlja svoju potragu za stabilnošću, koja se pod novim vlasnicima čini daljom no ikad.