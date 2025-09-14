Krizni sastanak na Aldo Drosini: Istra će aktivirati 'joker Toplak'?

Mnogi su se hrvatski klubovi poslužili onom 'kad je teško, zovi Samira', a izgleda da je na tom putu i Istra 1961. Nakon poraza od Slaven Belupa su Puljani raskrstili s Goranom Tomićem (48) te se 'bacili' u potragu za novim trenerom.

Spominju se mnoga imena, slobodni su treneri koji dobro poznaju HNL poput Željka Sopića (51) i Zorana Zekića (51), a nakon razmišljanja su Bjelanović i ekipa oko njega stavili na papir još jedno ime koje zasigurno jako dobro prati ligu posljednjih godina.

Samir Toplak (55) već je godinama analitičar MAXSporta, pomno prati i priprema se za sve momčadi elitnog ranga hrvatskog nogometa, a dobro je poznata stvar da diže klubove koji su u padu ili pak 'vadi' iz nemogućih situacija. Istra je daleko od toga, tek je početak sezone, ali smatraju na Aldo Drosini da im treba netko tko će dobro uigrati nove igrače s kosturom momčadi. Podsjetimo, Toplak je posljednji put na klupi bio prošle godine u Rudešu, a prije toga je vodio Varteks, Cibaliju, Goricu u dva navrata, Zelinu, zaprešićki Inter, Varaždin, Lokomotivu i Kustošiju.

Zagreb: 1/8 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, Rudeš - Istra 1961 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nemaju mnogo vremena u Puli, nova utakmica na rasporedu je već u utorak, 16. rujna kad idu u goste Neretvi u Kupu, a zatim za vikend u HNL-u na domaćem terenu dočekuju Osijek. Imaju dosta vremena da dogovore sve do utorka, no tu se svašta može dogoditi, a novi bi trener onda premijeru pred domaćom publikom mogao imati u nedjelju, 21. rujna.