Kronologija kaosa u Dinamu: Petković je bio na rubu suza, a Zajec uvjeravao: 'Talijan ostaje'

Ovaj Hajduk je cirkus Kolorado, govorio je bivši igrač 'bilih' Mato Neretljak prije 13 godina kada je splitski klub bio u upravljačkoj i rezultatskoj krizi, a vjerujemo da bi mnogi igrači Dinama iskoristili njegove riječi za opis aktualne situacije u kojoj se našao njihov klub. Samo što se to boje reći na glas.

Hrvatski prvak, koji to, sve je izglednije, od ove sezone više neće biti, smijenio je trenera Fabija Cannavara, a taj potez klupske uprave samo je epilog višemjesečnog lutanja koje traje od ljeta i katastrofalnog prijelaznog roka, smjene Sergeja Jakirovića, Nenada Bjelice pa sada i Cannavara. Nema više ni sportskog direktora Marka Marića, čiji se nasljednik ne zna ni nakon dva mjeseca, 'padaju glave', ali oni koji odlučuju o svemu i dalje su u svojim udobnim foteljama. Bez trunke grižnje savjesti ili preuzimanja odgovornosti u javnosti za ono što su napravili klubu.

Legendarni Talijan, osvajač Zlatne lopte iz 2006. godine, došao je uoči drugog dijela sezone kako bi svojim autoritetom, ali i napadačkom i agresivnom igrom, koju je najavio, podignuo momčad, smanjio zaostatak i na koncu obranio titulu. No, od samog početka vidjelo se da tu puno toga ne štima. Igrači nisu kliknuli s njegovim metodama i spartanskim treninzima, nije pomogla ni drastična promjena prehrane, što se vidjelo u Puli gdje su igrači bili bez energije. Već dulje momčad je djelovala bezidejno i loše, nizala je loše rezultate, a na kraju je debakl od Istre (3-0) presudio Cannavaru.

Još nakon utakmice bilo je jasno da će teško ostati trener, ali ta odluka klupskog vrha prolongirana je sve do srijede kada je postala i službena. A što se sve događalo u klubu u uoči njegove smjene? Pa vratimo se na samu utakmicu u Puli.

- Ideja je bila promijeniti nešto. Da sam mogao, trebao sam promijeniti 11 igrača, ne samo trojicu. Pokušali smo promijeniti nešto, no onda smo primili drugi, pa treći gol. Uvijek radimo iste greške i to je šteta. Kazna igračima? Ne mislim da je to pravi put, ne želim kažnjavati igrače. Nisu oni glupi, plaču u svlačionici, osjećaju se us*ano. Ali nema alibija, sami smo si krivi. Možda je to strah, možda naš mentalitet, vi bolje od mene znate kakav je pritisak biti u Dinamu - govorio je Cannavaro.

Nakon njega je, na rubu suza, izjavu dao i Bruno Petković. Izgledao je šokirano, ali preuzeo je odgovornost i stao pred kamere. Ma da ni on nije znao kako tu sramotu s terena pretočiti u riječi.

- Odigrali smo katastrofalnu utakmicu, ispod svakog nivoa, zasluženo smo izgubili 3:0. Imamo osam bodova zaostatka, to je preslika onoga što se događa na terenu. Svjesni smo situacije, sigurno da ćemo porazgovarati - jedva je prozborio najbolji igrač Dinama.

Modri su se nakon utakmice vratili u Zagreb i dobili su slobodnu nedjelju, a tijekom dana su navijači i cijela javnost iščekali objavu kluba o smjeni talijanskog trenera. Već se i tada šuškalo da će momčad do kraja sezone voditi jedan od njegovih asistenata i 'vojnik kluba' Sandro Perković, dok su u kuloarima, kao trajna rješenja od nove sezone, procirkulirali Gonzalo Garcia, Damir Krznar, Željko Sopić, Albert Riera. I dok se čekao bijeli dim iz Maksimirske 128, Cannavaro se, na iznenađenje mnogih, pojavio u ponedjeljak na treningu. Zvučalo je nevjerojatno i bizarno, ali bivši trener, čija se sudbina tada već znala, počeo je pripremati igrače za subotnji ogled protiv Osijeka.

Nakon treninga odradio je nekoliko razgovora s vrhuškom kluba koja mu je objasnila kako nisu zadovoljni njegovim rezultatima. Mnogima nije bilo jasno što klub čeka sa smjenom, je li to možda imenovanje novog sportskog direktora, a onda je u javnost iscurila informacija kako je Španjolac Eduardo Macia glavni kandidat za tu poziciju. Ipak, već u utorak ta opcija je propala. Macia, naime, nije htio odmah preuzeti funkciju u Maksimiru, već to postati kroz neko vrijeme, što Dinamu nije odgovaralo. A sigurno mu ni prilog nisu išle kontroverze zbog angažmana u Bordeauxu i Speziji i povlačenje po sudovima. Nevjerojatno je da nitko u klubu nije znao ništa o tome prije nego što je uopće ušao u uži krug kandidata?!

I kada pomislite da situacija u klubu ne može biti zamršenija, predsjednik Velimir Zajec tijekom utorka je u razgovoru za Jutarnji list otkrio kako će Cannavaro voditi utakmicu protiv Osijeka! Uvjeravao je da Talijan ostaje do subote i to je začudilo sve, strukture modroga kluba bile su usuglašene oko te odluke, svima je bilo jasno kako Cannavaro nije "taj". I kako ga nema smisla više držati na klupi.

Okej, očito predsjednik zna nešto više, a uostalom, jedini je i koji se javno oglasio, pomislili su mnogi. A onda se ispostavilo da očito Zajec jedini nije znao ono što su očito svi u klubu. A to da osvajaču Zlatne lopte nema spasa. U srijedu je konačno s maksimirskog stadiona izašao bijeli dim koji je demantirao Zajeca i službeno obznanio da je Cannavaro dobio otkaz, a da ga Sandro Perković mijenja do kraja sezone. I nakon cijelog kronološkog pregleda onoga što je prethodilo smjeni Talijana, možemo se samo vratiti na početak teksta. Cirkus Kolorado...