Kroos završio karijeru, još jedan Nijemac najavio oproštaj: 'San je gotov i to je teško prihvatiti'

Španjolska je pobijedila Njemačku 2-1 nakon produžetaka u četvrtfiinalu Europskog prvenstva, a Toni Kroos (34) i službeno je završio nogometnu karijeru. Već je ranije najavio da će mu Euro biti posljednje što će odigrati u karijeri, dok se od Real Madrida oprostio s osvojenom Ligom prvaka i La Ligom.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:26 Toni Kroos pere kopačke | Video: Twitter

Nakon poraza od "furije", Kroos je žalio zbog poraza, ali i rekao kako Njemačka ima blistavu budućnost.

Euro 2024 - Quarter Final - Spain v Germany | Foto: Lee Smith/REUTERS

- Neću reći kako je ovo bilo brutalno, ali dali smo sve od sebe jer nismo željeli izgubiti i bili smo jako blizu da u tome i uspijemo. Sada naše ispadanje baca sjenu na sve to, željeli smo napraviti nešto veliko, ali taj je san sada završio. Igrali smo dobar turnir, a teško je prihvatiti ispadanje kada smo bili vrlo blizu plasmanu dalje - rezimirao je bivši igrač "kraljevskog kluba" i nastavio:

- Ipak, moramo biti ponosni jer smo napredovali, a meni je drago što sam pomogao Njemačkoj kao nogometnoj naciji da opet ima nadu. Uvjeren sam kako će ova momčad u budućnosti imati uspjeha - zaključio je. Kroos je u dresu reprezentacije odigrao 114 utakmica i zabio 17 golova, uz osvojeno Svjetsko prvenstvo 2014.

Statistički presjek Kroosove karijere

Foto: Sofascore za 24sata

Seniorsku karijeru Kroos je započeo u drugoj momčadi Bayern Münchena, a od 2007. do 2014. igrao je za prvu momčad Bavaraca, uz jednu sezonu posudbe u Bayer Leverkusenu. Osvojio je Ligu prvaka 2013. i tri Bundeslige, između ostalog, a u ljeto 2014. prelazi u Real Madrid za 25 milijuna eura. Kasnije je agent njemačkog nogometaša rekao kako mu je Florentino Perez priznao da je to najbolji transfer Reala koji je napravio, jer je za ne prevelik novac dobio fantastičnog igrača.

Champions League - Final - Borussia Dortmund v Real Madrid | Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

- On je nevjerojatno ugodna osoba sa sjajnom životnom pričom. On je veliki poduzetnik, ali ostao je čovjek. Rekao mi je da je Kroos najveći Realov transfer u proteklom stoljeću - govorio je Kroosov agent Volke Struth o Florentinu Perezu.

Epizoda u Madridu počela je bez trofeja u prvoj sezoni, ali uslijedile su plodne godine. S Modrićem i Casemirom Kroos je činio jedan od najboljih veznih trojaca u povijesti nogometa i osvojio pet Liga prvaka u devet godina (posljednju bez Brazilca). Osim europske slave, četiri puta je bio prvak Španjolske, a Svjetsko klupsko prvenstvo osvojio je ukupno šest puta - pet u Realu i jedno u Bayernu.

Real Madrid celebrate winning the Champions League | Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Kroos se kroz godine istaknuo po svojoj jednostavnosti izvan terena, pa je postao simbol gospodstva i starih manira u modernom nogometu. Godinama je nastupao u istim Adidasovim kopačkama, a Nijemac je stao "na žulj" Saudijcima kada je prošlog ljeta kritizirao odlazak mladog Gabriela Veige (22) na daleki istok.

- Govori se kako nogomet čini ambicija, no sve se zapravo vrti oko novca. Na kraju su ove sve odluke donesene zbog novca, a ne zbog nogometa. Teško je to za one koji vole nogomet kakav poznajemo i volimo. Svatko donosi odluke za sebe, no nije isto napraviti tako nešto u kasnijoj fazi karijere ili kad je cijela karijere ispred tebe - govorio je Kroos prošlog ljeta o motivima koji pokreću nogometaše.

Početkom ove godine uslijedili su glasni zvižduci kada je igrao u Rijadu u španjolskom Superkupu. Unatoč njima, odigrao je sjajnu utakmicu i pokazao da se radi o vrlo hladnokrvnom igraču i pravom majstoru.

Champions League - Final - Borussia Dortmund v Real Madrid | Foto: Lee Smith/REUTERS

- Nisam to očekivao, bilo je to nešto što sam rekao prije šest mjeseci i već sad praktički zaboravio na to. Zviždali su mi na svaki dodir lopte, ali kad sam se navikao mi je bilo zabavno - rekao je.

U dresu Reala odigrao je 464 utakmice i zabio 28 golova, uz 98 asistencija. Kroos se u povijest upisao kao jedan od najboljih dodavača duge lopte i kao jedan od najsmirenijih igrača ove ere. S Modrićem u paru ispisao je povijest europskog nogometa, a manirima i izjavama van terena pokazao da se radi o tako klasnom, a jednostavnom čovjeku. U moru igrača koji ganjaju "fensi" frizure, najmodernije kopačke, peglaju Instagram profile i rade selfije po najskupljim destinacijama, Kroos je cijelo vrijeme bio izvan ovog vremena i u modernom nogometu ostao Pale sam na svijetu. Oprostio se antijunak modernog nogometa. I ne samo on. Zadnju je utakmicu za "elf", prema vlastitim riječima, vjerojatno odigrao Thomas Müller (34).

- Prilično je izvjesno da mi je ovo bila zadnja utakmica za Njemačku - kazao je Müller, koji je u 131 nastupu zabio 45 golova i bio svjetski prvak u Braziliu 2014.