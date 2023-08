Krovinović: Bili smo bolji. Jako želimo igrati Europu ove godine

Mislim da smo definitivno bili bolji, više smo htjeli pobjedu i taj gol. Nažalost nije ušla, ali tako je u nogometu. Okrećemo se već utakmici u nedjelju. A što se tiče današnje, prvo poluvrijeme je završilo i čeka nas pakao u Grčkoj, rekao je veznjak Hajduka Filip Krovinović nakon što su Splićani na punom Poljudu odigrali 0-0 u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige.

Hajduk je bio bliže pobjedi i zaslužio gol viška prednosti.

- Istina, nije ušlo. Ne znači da neće ući u četvrtak. Zato i radimo, pripremamo se. Stvarno smo spremni i na dobrom smo putu. U dobrom smo naletu i trebamo to iskoristiti. Treba raditi i nastaviti dalje.

Je li ovo bila jedna od onih utakmica u kojoj nije bilo sreće?

- Neću pričati o sreći i nesreći. Definitivno da u nogometu uvijek treba malo sreće, ali ništa. Idemo dalje i mi ćemo dati sve od sebe da u Grčkoj to riješimo i prođemo PAOK.

Može li se reći da je Hajduk odigrao ravnopravnu utakmicu s PAOK-om?

- Sigurno. I bili smo za nijansu bolji, za taj gol. Nažalost, nije ušla. Sutra je novi trening.

Slaven Belupo?

- Čeka nas jedna teška utakmica. Ne smijemo se opustiti niti ih podcijeniti. Moramo nastaviti s nova tri boda jer smo stvarno dobro ušli u sezonu. A sezona je maraton. Što se tiče Grka, to je jedna dobra i iskusna ekipa. Kvalitetna i dobra u obrani. I ja bih rekao u nekim tranzicijama.

Imali ste punu podršku tribina.

- Ma, to je neupitno, iz utakmice u utakmicu sve više... I danas je bio pun Poljud. Ja se nadam u nedjelju da će isto biti puno. Sve pohvale navijačima.

Koja je bila zamisao trenera u ovoj utakmici?

- Kao i svaki put da idemo pobijediti. Bilo na ispadanje ili na tri boda. Imali smo dobru pripremu, to se i vidjelo. Kako nas je pripremio? On zna puno, mi znamo nešto i onda kad se to sve skupi bude dobar spoj. Rokas se ozlijedio i upao je Sigur. Tu smo, podrška smo mu, treba raditi i mi smo svi uz njega.

Poruka navijačima za uzvrat?

- Dat ćemo sve od sebe, nadam se prolasku. Idemo na to i ove godine jako želimo igrati Europu. I to ćemo, ja se nadam, i ostvariti.

Ivan Lučić danas nije imao previše posla. Hajduk je odlično stajao na terenu i PAOK-u dopustio vrlo malo toga.

- Mislim da smo odličnu utakmicu odigrali, ali danas nas nije htjelo. Dva puta je bila stativa. Ima takvih utakmica, ali imamo još jednu cijelu da okrenemo sve.

Koliko drugačiji PAOK očekujete u uzvratu?

- Teško mi je reći. To nikad ne znaš. Ali ako mi budemo mi, sve će biti u redu.

Što je nedostajalo za pobjedu?

- Riječ sreća je dosta. Imali su oni svoje faze kao i mi. Nismo im puno toga dopustili, samo jedan udarac iz kornera.

Koliko Hajduk može biti bolji za sedam dana?

- U nogometu uvijek možeš bolje igrati. Ako zadržimo ovaj nivo, mislim da ćemo biti jako dobri.

PAOK je praktički ostao bez ikakve šanse, Hajduk je bio dominantan.

- Mislim da smo i prvo i drugo poluvrijeme odigrali odlično. Ne mogu izdvojiti neke faze, bravo svima.

Jeste li igrali u ljepšoj atmosferi?

- Poljud je najbolje mjesto gdje sam igrao.

Koliki fokus će biti na Belupu?

- Znamo da je Hajduk veliki klub. Svaku utakmicu igramo maksimum. I Belupo će biti takva utakmica.