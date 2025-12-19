Obavijesti

O PRITISCIMA U HAJDUKU

Krovinović: Kad krenu zvižduci u petoj minuti, nije ni meni lako. A kamoli djetetu od 18 godina

Piše Josip Tolić,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Filip Krovinović otkriva pritisak igranja za Hajduk! Zvižduci s tribina već u 5. minuti? Nije lako, priznaje veznjak. Lideri moraju štititi mlade igrače, kaže iskreno Krovinović

Filip Krovinović (30), jedan od ključnih igrača i dokapetan Hajduka, vrlo je brzo po dolasku na Poljud postao jedan od lidera svlačionice "bilih". No čast nošenja bijelog dresa nosi i ogroman teret očekivanja, temu o kojoj je iskusni veznjak otvoreno progovorio gostujući u navijačkom podcastu "Iza Pjace". Njegova izjava o tome kako je igrati na samom početku utakmice pod salvom kritika vjerno oslikava mentalni izazov s kojim se hajdukovci susreću.

​- Kada ti tribina krene zviždati u petoj minuti, meni nije lako, a kamoli djetetu od 18 godina. Naravno, teže je uz zvižduke, ali da si nogometaš i da moraš pregrmjeti, moraš - iskreno je priznao Krovinović, podsjetivši i na kultnu izjavu legende kluba Slavena Bilića.

​- Slaven Bilić je dobro rekao da je Hajdukov dres težak tonu. Ljudi će raditi što žele i na nama je da njihove zvižduke pretvorimo u pljesak - dodao je veznjak.

Smatra kako lideri momčadi moraju biti štit koji će omogućiti talentiranim mladićima da se razvijaju bez prevelikog tereta na leđima.

​- Uvijek je bolje kad ti plješću i kad ti hvale nego kad te kude i kad ti zvižde. To je tako, znamo grad Split i ljude koji navijaju za Hajduk. Moraš biti jak u glavi, jer ako nisi, u bilo kojem poslu, bit će ti teško. Zato smo mi stariji tu da pomognemo mladima. Svjestan si da će biti toga, koncentriraj se, tu smo, sve što je loše ide na nas, a ne na tebe. Mi ćemo stati iza tebe - dodao je Krovinović.

