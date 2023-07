Baturina: Ispada da Petko više asistira meni nego ja njemu! Navijači pjevali Liviju: 'Ostani'

Nogometaši Dinama su po osmi put u povijesti osvojili trofej Superkupa. Pred 17707 gledatelja na Maksimiru, Zagrepčani su sezonu otvorili novim peharom u vitrinama. Hajduk je pružio dobru igru, imao svoje šanse, ali presudio je pogodak Martina Baturine iz drugog dijela. Idući derbi igra se već za šest dana, u petak, kada kreće nova sezona HNL-a.

- Osjećaj je sjajan, stvarno, prvi trofej u karijeri u Dinamu. Ne može biti ljepše. Sve je bilo stvarno sjajno, stadion, naši navijači su nas nosili cijelu utakmicu. Mislim da smo bili bolji i na kraju smo pobijedili. Ambijent, navijači, sve je bilo na nivou. Ne može ljepši debi. Dobra, tvrda utakmica, obje momčadi došle su s namjerom da se čvrsto brane. Ali mi kad igramo kući, nastojimo igrati napadački, to je bilo u većini utakmica. Oni su se tvrdo branili, ali zasluženo smo pobijedili - rekao je nakon utakmice Petar Sučić, koji je u Superkupu debitirao za Dinamo, pa dodao:

- Moja igra? Kad uđeš pred kraj utakmice i braniš rezultat, nastojiš dati sve od sebe. Odradio sam posao i okrećem se idućem tjednu. Očekujem istu, tvrdu utakmicu. Bit će teško, ali nadam se pobjedi i dobrom otvaranju prvenstva. Iskreno, nastojali smo se smiriti prije utakmice. Nisam imao nikakvu tremu jedva sam čekao da uđem.

Gdje ide dres?

- Dres šaljemo za akciju, rekli su nam da ostavimo. Ne znam točno o čemu se radi.

Junak današnjeg derbija bio je Martin Baturina.

- Dobra utakmica, dobar Hajduk, sretan sam što sam zabio gol i to je to. Specijalist za Hajduk? Ništa, derbi je, svi su motivirani, valjda mi se na Maksimiru otvori, sretan sam zbog toga. Novi derbi u petak? Definitivno Superkup važniji, igra se za trofej, u prvenstvu ima mjesta za ispravak. Moramo pobijediti obje u to je to - rekao je strijelac jedinog gola pa dodao:

- Čudno zvuči, ali ispada da više Petković asistira meni nego ja njemu! Već sam mu zahvalio, više ne znam što bih rekao o njemu, funkcioniramo jako dobro.

Dominik Livaković po drugi je put u karijeri podigao trofej kao kapetan Dinama. Vratar hrvatske nogometne reprezentacije bio je na visokoj razini i u Superkupu, a poslije utakmice dobio i velike ovacije sa sjeverne i zapadne tribine. Nismo imali dojam da se Livi oprašta od Dinamovih navijača, ali nogomet piše čudne priče, tko zna što najboljem hrvatskom vrataru donosi sutra.

- Livi ostani, Livi ostani - pjevali su u tim trenucima Sjever i Zapad.

Livaković je tribinama odgovorio pljeskom, a onda poveo svoje suigrače na veliku proslavu ispod sjeverne tribine.

- I na strani i kod kuće, Livi brani nemoguće - nastavili su glasno skandirati Bad Blue Boysi.

Livaković nastavlja trenirati u Maksimiru, nastavlja i osluškivati ponude s europskog tržišta. Vidjet ćemo do kada, a već u petak Livi bi opet trebao braniti protiv Hajduka.

S druge strane, današnji kapetan Hajduka Filip Krovinović imao je malo razloga za slavlje.

- Stvarno smo svi tužni i žalosni, ovo definitivno nismo zaslužili. Oni su imali samo jednu šansu u prvom poluvremenu, mi svoje nismo iskoristili. Primimo gol iz jedne glupe greške. Ne zabijemo, ne možemo očekivati da ćemo se vratiti. Idemo dalje.

- Crveni karton Leke? Mi smo profesionalci, to se dogodi u žaru borbe. Vjerojatno ga neće biti iduće kolo, ali mi znamo što trebamo raditi s trenerom ili bez njega. Poraz sad, a pobjeda u ligi? Titula je titula, ali trebamo se što prije prebaciti na taj petak i očekivati pobjedu tad.