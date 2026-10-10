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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Krovinović za 24sata otvoreno o odlasku iz Hajduka: 'Tko kaže da se jednog dana neću vratiti'

Piše Tomislav Gabelić,

Naravno da sam očekivao poziv na razgovor i da sam bio razočaran kako se sve odvilo. To se tako ne radi nikome, a pogotovo ne igraču koji je proveo pet godina u klubu, kaže veznjak, a otkriva i kako mu je u Brazilu

U pet godina koliko je proveo na Poljudu Filip Krovinović (31) odigrao je za Hajduk 192 službene utakmice, zabio 21 gol i podijelio 14 asistencija te osvojio dva Kupa, 2022. i 2023. godine. No to su brojke, a ono što brojke ne otkrivaju jest da je Krovinović od kad je stigao u Split u ljeto 2021. iz Benfice vrlo brzo postao jedan od nositelja igre i imao vrlo važnu ulogu, kako onu na terenu, tako i u svlačionici, kao dokapetan i kapetan momčadi, ali i više od toga - dobri duh koji je svojom pozitivnom energijom, profesionalnošću i utjecajem na suigrače utjecao na atmosferu u svlačionici i u klubu.

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