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Krovinović za 24sata otvoreno o odlasku iz Hajduka: 'Tko kaže da se jednog dana neću vratiti'

Piše Tomislav Gabelić,

Naravno da sam očekivao poziv na razgovor i da sam bio razočaran kako se sve odvilo. To se tako ne radi nikome, a pogotovo ne igraču koji je proveo pet godina u klubu, kaže veznjak, a otkriva i kako mu je u Brazilu