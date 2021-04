Svi mi govore da mi Hajduk dobro leži, ali za svaku se utakmicu isto pripremim. Svaka mi je utakmica ista, ali tako ispada, da mi protiv Hajduka ide. U svim klubovima u kojima sam igrao zabijao sam Hajduku, rekao je napadač Slaven Belupa Ivan Krstanović (38).

Popo, kako ga prijatelji zovu, utrpao je Hajduku dva gola u remiju (2-2) na Poljudu u zaostaloj utakmici 21. kola HT Prve lige.

“Bilima” je zabio 16 golova i oni su mu omiljena žrtva. Oborio je time još jedan rekord. Postao je igrač s najviše golova protiv jednoga kluba u 1. HNL. Po 14 su Davor Vugrinec i Igor Cvitanović zabili Osijeku, a Krstanović je još 14 golova zabio Istri.

- Nema tajne, samo trebam loptu u nogama - rekao je kroz smijeh Krstanović.

Napadač Slavena emotivno je proslavio prvi gol. Skinuo je dres s brojem 99 i pokazao ga prema kameri. Dobio je, jasno, žuti karton.

- Zašto sam tako slavio? To je tajna. Htio sam na taj način poslati poruku nekim ljudima, oni će se pronaći u tome. Mogu vam samo otkriti da se radi o ljudima koji su sumnjali u mene, govorili da sam prestar - otkrio nam je Krstanović.

Obara rekorde

S nova dva gola stigao je do 106 u HNL-u, čime je došao na četvrto mjesto najboljih strijelaca lige svih vremena. Izjednačio se s Miljenkom Mumlekom te sad u leđa gleda samo Jošku Popoviću (111), Igoru Cvitanoviću (126) i Davoru Vugrincu (146).

- Od svih golova u karijeri, najdraži mi je onaj protiv kijevskog Dinama iz kaznenog udarca u Ligi prvaka.

Ipak, žao je Krstanoviću što Slaven nije uspio zadržati vodstvo s igračem više. Gol za 2-2 u sudačkoj nadoknadi zabio im je Turčin Umut Nayir.

- Mislim da možemo biti zadovoljni prikazanom igrom, ali jedino možemo žaliti za tri boda. Dominirali smo cijelo drugo poluvrijeme, ali to je nogomet, zato i je zanimljiv. Mislim da više mi možemo žaliti za tri boda - rekao je Krstanović, a zatim dodao:

- Drugi gol Hajduka izgledao je naivno, ali vidi se da su to uigravali. Stvarno mi je žao što nismo pobijedili.

Inter prva žrtva

Prvi gol u HNL-u Krstanović je zabio 21. rujna 2008. u remiju Intera i njegova Zagreba (1-1). “Pjesnicima” je donio bod golom u 82. minuti. Njegova kanonada protiv Hajduka počela je 7. studenog 2010. na Poljudu. U teškom porazu Zagreba (4-1) od Splićana zabio je jedini gol svoje momčadi.

- Svi znaju da sam veliki dinamovac, ali nemam protiv Hajduka poseban motiv. Jednostavno se tako poklopilo. Svakom golu se jednako veselim. Ako Bog da, bit će golova još. Samo da bude zdravlja - kaže napadač Slavena.

Napadač Slavena postao je čovjek rekord. S 38 godina i tri mjeseca najstariji je igrač lige ove sezone. Slijede Leon Benko s 37 godina te Gordon Schildenfeld s 36.

- Kraj karijere? Gledajte, sutra se mogu teško ozlijediti na treningu i to bi bio kraj. Zasad sam zdrav, osjećam se jako dobro i mislim da još mogu trajati. Do kraja je ostalo još devet kola. Na kraju sezone ću sjesti sa Slavenom i vidjeti što se nudi. Bilo je još nekih upita za mene. Definitivno ću ostati u HNL-u, ali u kojem dresu, to ćemo tek vidjeti.

Golovima protiv Hajduka postao je drugi najstariji igrač koji je zabijao u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Najstariji je Vugrinec, koji je imao 39 godina, 11 mjeseci i 21 dan kad je za Slaven zabio dva gola Lokomotivi.

- Ima u HNL-u i puno dobrih mladih napadača. Ne bih želio nikoga izdvajati, ali ako moram, bio bi to moj suigrač Miroslav Iličić (22). Taj dečko će zabiti još puno golova, mislim da će biti pravi, vidim ga kao svog nasljednika.

Od spomenutih 106 golova, iz kaznenih udaraca zabio ih je 29, najviše u povijesti. Mumlek je “s kreča” zabio jedan manje. Krstanović ima samo dva promašaja. Jedan mu je obranio Simon Sluga u dresu Lokomotive, a ove sezone promašio je cijeli gol kad se našao oči u oči s Nediljkom Labrovićem iz Šibenika.

- Puno vježbam penale. Kad pucam, sto posto sam siguran da ću dati gol. Svi me pitaju u čemu je tajna, ali kad bih je otkrio, više ne bi bila tajna.

Također, napadač Slavena igrač je s najviše golova nakon ulaska s klupe. Zabio ih je 20, a pratitelj Zvonimir Deranja 18.

Dinamo je zbog ozljeda uoči Villarreala ostao bez Marija Gavranovića, a potpuno spreman nije Bruno Petković. Danas bi "modrima" dobro došao Krstanović.

- Ma, ja sam uvjeren da Dinamo može proći Villarreal. Igraju sjajno, obožavam Dinamo i gledam svaku njihovu utakmicu u HNL-u i ima tu i bez Gavranovića i Petkovića dovoljno kvalitete za proći Španjolce - uvjeren je Krstanović.

Ma nema što, Krstanović je jedna od većih ikona HNL-a...