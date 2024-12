Krstanović za 24sata: Slaven igra sjajno, ali Dinamo će slaviti

Nije me iznenadila ovakva sezona Slaven Belupa, imaju dosta dobrih igrača i puno kvalitete u svojim redovima. I momčad je proigrala dolaskom Marija Kovačevića, on je sve to vrhunski posložio, kaže nam Ivan Krstanović (41), koji se ove sezone umirovio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.