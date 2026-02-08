Obavijesti

Kruha, pilećih krilaca i igara: Jubilarni 60. Super Bowl ruši rekorde. Pogledajte ove brojke

Super Bowl 60: Seahawks vs. Patriots! Paprene cijene ulaznica i reklama, Bad Bunny u poluvremenu, milijarde pilećih krilaca i piva. Tko će odnijeti pobjedu

Najveći sportski i televizijski događaj u Sjedinjenim Američkim Državama, jubilarni 60. Super Bowl, održat će se s nedjelje na ponedjeljak na stadionu Levi's u Santa Clari u Kaliforniji (0.30 po hrvatskom vremenu, Arenasport 1). U velikom finalu NFL sezone snage će odmjeriti Seattle Seahawksi i New England Patriotsi, no kao i svake godine, sama utakmica tek je dio puno većeg spektakla koji uključuje basnoslovno skupe reklame, nastup globalne superzvijezde u poluvremenu i potrošnju hrane i pića koja nadmašuje gotovo svaki drugi dan u godini.

