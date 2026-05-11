Kruno Jurčić nastavio sa žetvom trofeja u Egiptu. Osvojio Kup!

Piše Jakov Drobnjak,
Kruno Jurčić osvaja Egipat! Njegov Pyramids slavio je u finalu Kupa s 2-1 protiv ZED-a. Peti trofej za Jurčića, a klub prije njega nije imao nijedan! Još mu samo nedostaje prvenstvo

Kruno Jurčić nastavlja pisati povijest na klupi egipatskog kluba Pyramids. Njegova je momčad u nedjeljnom finalu egipatskog Kupa svladala ZED 2-1 i tako stigla do novog trofeja, ukupno petog otkad je Jurčić preuzeo klub početkom 2024. godine. Impresivan je to podatak, pogotovo kada se zna da Pyramids prije dolaska hrvatskog stručnjaka nije imao niti jedan trofej u svojim vitrinama.

Pyramids je u finalu poveo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena golom Karima Hafeza. Prednost je udvostručio Fiston Mayele u 57. minuti, da bi suparnička momčad tek u samoj završnici, u 87. minuti, uspjela smanjiti rezultat preko Rafaata Khalila za konačnih 2-1.

Jurčićeva trofejna era započela je u svibnju 2024. godine, kada je Pyramids osvojio svoj prvi Kup Egipta. Vrhunac je svakako bilo osvajanje afričke Lige prvaka prošle sezone, kada je u finalu pao južnoafrički Mamelodi Sundowns. Tu je i  Afričko-azijsko-pacifički kup, u kojem je iznenađujuće s 3-1 pobijeđen moćni Al Ahli iz Saudijske Arabije, a zatim i afrički Superkup pobjedom od 1-0 protiv marokanskog Berkanea.

Hrvatski trener u Egiptu još jedino nije uzeo prvenstvo. Iako je i ove sezone njegova momčad u samom vrhu, naslov će im vjerojatno izmaknuti. Kolo prije kraja prvenstva, Pyramids se nalazi na drugom mjestu ljestvice, s dva boda zaostatka za vodećim Zamalekom koji će teško ispustiti prvo mjesto.

