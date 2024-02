Kruno Simon povukao se s liste za izbore za Skupštinu Dinama

Bio je jedan od kandidata na listi Otta Barića za predstojeće izbore za Skupštinu Dinama, a poznati navijač aktualnog hrvatskog prvaka i bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Krunoslav Simon (38) sad se povukao s te liste.

Kako su objavili članovi izborne liste 'Dinamo iznad svih', Kruno i dalje podržava program, ali neće sudjelovati u izbornom procesu.

- Opetovano su prijetnje upućene i našem proslavljenom košarkašu te članu naše izborne liste g. Krunoslavu Simonu, zbog čega nas je on obavijestio da se zbog zaštite sigurnosti svoje obitelji povlači s liste. Zgroženi smo time što neki, u ime demokracije, odriču drugome pravo na njegovo mišljenje i djelovanje - napisali su.

Podsjetimo, govorilo se o tome da se Simon prije utakmice protiv Gotice našao u raspravi s drugim navijačima, a on je nakon toga rekao da je to bio samo 'običan razgovor'. No, sad se povukao s liste te su stvari očito otišle predaleko.