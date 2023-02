Poslušajte navodnu Mamićevu poruku: Recite ljudima da ćemo ih učlaniti u Dinamo. Ja plaćam

Zdravko Mamić (63), bjegunac od hrvatskog pravosuđa pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal u Dinamu, prije nešto manje od mjesec dana četvrti je put najavio da se povlači iz maksimirskog kluba. U razgovoru za Novu TV kazao je da je završena priča, da ima pravo na svoj život i da je napisao oproštajno pismo.

No ususret skupštine kluba 9. ožujka, na kojoj će se odlučivati o novoj upravi i izvršnom odboru, bivši izvršni predsjednik i savjetnik uprave, čini se, ponovno se aktivirao u prikupljanju podrške. Kruži glasovna poruka koju je Mamić navodno poslao u jednoj grupi. Ne zna se kad je nastala, ali s obzirom na njen sadržaj čini se da je novijeg datuma. Njenu autentičnost ne možemo potvrditi.

Čovjek koji govori na snimci animira prijatelje i dinamovce, kako ih je nazvao, da učlane što više ljudi u klub kako bi što više njegovih povjerenika ušlo u skupštinu. Tvrdi i kako "ne može više to gledati sa strane, ipak je to dužan Dinamu i svima vama".

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Sadržaj glasovne poruke prenosimo u cijelosti:

- Dragi moji prijatelji i dragi moji dinamovci, po prvi put se uključujem u rad naše grupe i ne mogu više ovo gledati ovako, sa strane. Moram se aktivirati, ipak sam to dužan Dinamu i svima vama. Konkretno, molim vas da prestanemo ili smanjimo komunikaciju koja nema nikakve koristi i koja nije dovoljno efikasna, nego se konkretno angažirajmo, svaki od nas, na prikupljanju članova da bi najmanje četiri naša prva povjerenika... A onda i petoga da dodamo, da vidimo tko je taj peti koji je sada, a da je naš. Da ga izguramo da uđu u skupštinu. Svaki drugi scenario bi bio dokaz da smo potpuno nesposobni.

Ako nismo u stanju skupiti dvije-tri tisuće članova, onda smo potpuno nesposobni

- Što treba konkretno napraviti? Krenite sve svoje bližnje, sve svoje susjede, rođake, prijatelje diljem Hrvatske, gdje god imate. Krenite, pošaljite im listu što treba sve da bi se postalo član Dinama. Pošaljite im ono jedan, dva, tri, četiri, ljudi to neka ispune, recite im da će biti učlanjeni, da će dobiti člansku iskaznicu i da neće trebati platiti članarinu jer članarinu ćemo platit mi iz našeg fonda. A taj fond ću osigurat ja. Prema tome, vi ako ćete dat doprinos svoj da ćete vi nekoga platiti ili osigurat neka sredstva za neke ljude, to je dobrodošlo. Ali nemate brige, ono što nećete moć napravit, napravit ću ja. Ali dajte se pokrenite.

- Ako nismo u stanju skupiti nas, koliko nas ima, dvije-tri tisuće članova, onda smo potpuno nesposobni. Idemo skupljati na mail i na WhatsApp te podatke, a onda ćemo ih u datom trenutku, od ponedjeljka pa nadalje, do kraja roka, upisivati onim povjerenicima kojima će biti potrebno, od jedan do pet. Ja mislim da moramo ići minimalno na pet ljudi, četiri su nam visoko. Trebamo još zacementirati i petoga, jednoga dodati. Gurnut ćemo sve do njega. Evo, to je moj zasada doprinos. Ja sam u kontaktu s... S kime treba. I slijedim vas, pratim vas. Ovu bitku moramo dobit pod cijenu života. Ali sa konkretnim radnjama, onako kao što je rekao moj radnik i prijatelj Štef Kezerić. Ajmo biti konkretni i suvisli. Pusa svima zasada.

POSLUŠAJTE SNIMKU:

Najčitaniji članci