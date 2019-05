Krvav i izderan: Prebili mladu NBA zvijezdu u rodnom gradu

Latvijskome NBA košarkašu, 221 cm visokome Kristapsu Porzingisu (23), u domovini se dogodilo nešto za što čovjek ne zna da l' bi rekao da je nevjerojatnije ili neugodnije.

Porzingis je htio ući u jedan bar, a skupina pijanih Rusa (slavili su Vikend pobjede) najprije se posvađala s osobljem bara koje ih nije htjelo pustiti unutra, a onda s Porzingisom jer im je smetalo što je, pazite ovo: prešao iz New York Knicksa u Dallas Maverickse.

Potom se dogodio fizički obračun jer na videu se jasno vidio da je Porzingisu okrvavljena glava, poderana majica i traperice te kako traži nastavak obračuna:

Kristaps Porzingis apparently got jumped in his hometown



