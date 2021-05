Nogometaši Dinama pobijedili su u ludoj utakmici finala Hrvatskog nogometnog kupa u Velikoj Gorici Istru 6-3. Istra je na poluvremenu gubila 3-0 iz tri Dinamova udarca, ali je u drugom zaigrala bolje i u 60 sekundi, od 52. do 53. minute, smanjila na 3-2. Ipak, "modri" su brzo zaigrali kako znaju i prelomili utakmicu.

- Čestitam Dinamu na zasluženo osvojenom Kupu. Ponosan sam na svoju momčad, na reakciju u drugom poluvremenu, nismo gubili glavu. Bili smo odlučniji, hrabriji, okomitiji, vratili smo se u utakmicu. Utakmicu je prelomio Danijel Zagorac, kad je skinuo udarac Šimi Gržanu. Kasnije su nas kaznili iz dvije kontre - rekao je trener Istre Danijel Jumić nakon utakmice.

Na poluvremenu je uspio probuditi igrače...

- Na poluvremenu sam im rekao da ne gube glavu, da će se vratiti u utakmicu. Kad smo zabili prva dva gola, osjetila se nervoza među igračima Dinama. Šteta zbog tog šuta Gržana, mogla je utakmica otići u drugom smjeru - rekao je Jumić pa dodao:

- Kad igraš protiv momčadi poput Dinama, onda te kazne za svaku moguću situaciju. Teško je biti ponosan, izgubili smo finale, ali kako vrijeme bude odmicalo, vjerujem da će nam biti lakše.

Istru za vikend čeka zadnje kolo 1. HNL protiv Osijeka u Gradskom vrtu. Grčevito se bore za ostanak. Prespavat će ovdje pa sutra krenuti za Vinkovce.

- Jako mi je žao što se finale nije igralo par dana nakon zadnjeg kola. Već neko vrijeme smo svjesni da se borimo za ostanak, zadnja utakmica u Osijeku će vrlo vjerojatno odlučivati o svemu. Veseli me što smo pokazali da se možemo vratiti i na tome ćemo graditi optimizam za nastavak prvenstva.

Nahvalio je Jumić sjajnoga Taichija Haru, koji je Dinamu utrpao dva gola i došao do brojke od šest golova u Kupu ove sezone. Možda mu je to zadnja utakmica za Istru...

- Hara se jako brzo adaptirao, baš me iznenadio. U par tjedana navikao se na kulturu, način igranja, već je postao igrač koji radi razliku. Moguće da mu je ovo bila zadnja utakmica za Istru, ima tri kartona i neće igrati protiv Osijeka.

Od prve minute počeo je Dino Halilović.

- Blagojević je odigrao velik broj utakmica u prvenstvu i zato je ostao na klupi. Dino Halilović i Antonio Ivančić odigrali su jako dobro protiv Slaven Belupa i zato sam im dao prednost nad Blagojevićem.

Kiša je natopila teren.

- Ma nećemo se vaditi na to, pa i Dinamo je igrao po istom terenu. Dobro smo se adaptirali na njega - zaključio je Jumić.

- Vidjeli ste i sami, lijepa utakmica za finale Kupa, malo stresnija za nas trenere. Mi u jednom furioznom početku, nakon ulaska u drugo poluvrijeme mali pad koncentracije. To je Istri dalo vjetar u leđa, sretno i spretno došli su do 3-2. Voda je na terenu bila do koljena, a bila je i nama u ušima. Nije bilo panike, vratili smo se na tvorničke postavke i priveli prvi set i meč kraju - našalio se trener Dinama Damir Krznar.

Prokomentirao je Krznar i uvjete za igru.

- Ne znam koliko se to vidjelo na televiziji, ali ovo je bio izuzeto težak teren. Uputa je bila da utakmicu probamo riješiti u prvih 10-15 minuta, dok se teren nije raspao. Ne želim razmišljati kako bi to bilo, da smo danas kiksali. Možda bi sve lijepe stvari pali u sjenu, a ovako imamo možda i najbolju sezonu u povijesti kluba.

Dinamo je zabio šest golova iz praktički sedam i pol prilika...

- Izuzetno nam dobro funkcioniraju stvari koje nisu štimale, poput proboja boka i adresiranja lopte. U zadnjih par utakmica to nam ide od noge. U svim utakmicama smo maksimalni, izuzetno angažirani. I dalje su naši igrači bez obzira na tisuće minuta željni i raspoloženi.

Luka Ivanušec izašao je iz igre zbog ozljede.

- Ivanušec je tražio izmjenu zbog ozljede, to je njegova stara boljka, bit će OK. Bilo bi šteta da, ne daj Bože, propusti Europsko prvenstvo. Nećemo ga koristiti u zadnjoj prvenstvenoj utakmici.

Marko Tolić ušao je s klupe i dvaput asistirao. Često donese potreban impuls s klupe.

- Tolić je fantastičan igrač, njegova nesreća je podijeljena minutaža, mora se boriti za minutažu, sve što dobije izuzetno dobro koristi, sve bi nas veselilo da sljedeće sezone igra češće.

Divi se treneru Istre Jumiću.

- S vrha Eiffelova tornja u rudnik, tako se može opisati borba mog kolege trenera Jumića. Išli su do kraja, bili su blizu senzacije, a u primisli su imali da im visi ostanak u prvenstvu. Želim Istri sreću i sportsku i fer borbu.

Joško Gvardiol odigrao je možda i zadnju utakmicu za Dinamo.

- On je još uvijek dijete u figuri velikog muškarca. On se još uvijek igra nogometa, a taktički izuzetno raste. RB Leipzig je napravio možda i posao desetljeća s njim, mi ga želimo otkupiti nazad - našalio se Krznar.